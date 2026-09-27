Коммутатор Origo OS2228P/370W/B1A
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Origo OS2228P/370W/B1A
ORIGO предлагает функциональный настольный коммутатор для динамичной работы офисных и небольших корпоративных сетей. Компактный и лёгкий — вес всего 2 кг — он не займет много места на рабочем столе. 26 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 1000 Мбит/сек позволяют подключать сразу множество устройств без потери скорости. Два SFP-порта с поддержкой 1 Гбит/с — для быстрой оптики и расширения связи. Большая таблица MAC адресов (8000 записей) справится даже с множеством подсоединённых устройств. Неуправляемый тип облегчает запуск и настройку, всё работает из коробки. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволит питать совместимые устройства прямо через сетевой кабель — удобно для камер и точек доступа. Коммутатор ORIGO L2 — простое и эффективное решение для современных сетей.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 490 руб.3623 руб. в СплитКоммутатор Tenda F1126P-24-250W
-
В наличииЦена 15 220 руб.3805 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-8TX
-
В наличииЦена 15 530 руб.3883 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM
-
В наличииЦена 15 610 руб.3903 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/F3A
-
В наличииЦена 15 700 руб.3925 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A
-
В наличииЦена 15 990 руб.3998 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS
-
В наличииЦена 16 150 руб.4038 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10MPPV2/A3A
-
В наличииЦена 16 180 руб.4045 руб. в СплитКоммутатор D-Link DES-3200-28
-
В наличииЦена 16 290 руб.4073 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEG5328F
-
В наличииЦена 16 360 руб.4090 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A
-
В наличииЦена 16 400 руб.4100 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1016PE
-
В наличииЦена 16 540 руб.4135 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Отзывы о товаре Коммутатор Origo OS2228P/370W/B1A