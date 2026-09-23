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Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A

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Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A - фото 3
Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A - фото 4
Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A - фото 5
Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A - фото 6
Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A - фото 7
Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A - фото 5
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A - фото 6
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A - фото 7
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627362
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х33х7
Вес, кг.
2.66

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A

Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A подходит для использования организациях на предприятиях для управления масштабирования сети, том числе для развертывания системы видеонаблюдения или IP-телефонии. Управляемое устройство настольного типа имеет 16 портов 10/100/1000Base-T 4 комбо-порта. Благодаря пассивной системе охлаждения, модель работает бесшумно рассчитана на длительный период эксплуатации. Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A имеет высокую производительность, расход энергии осуществляется минимальными потерями. Функция управления потоком позволяет распределить нагрузку оптимизировать работу. Устройство имеет высокий уровень защиты от вирусов нежелательного контента. Функция предотвращения атак снижает риск отправки злоумышленниками ложных сообщений. Коммутатор без труда устанавливается, так как нет необходимости смены IP-адресов.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A подходит для использования организациях на предприятиях для управления масштабирования сети, том числе для развертывания системы видеонаблюдения или IP-телефонии. Управляемое устройство настольного типа имеет 16 портов 10/100/1000Base-T 4 комбо-порта. Благодаря пассивной системе охлаждения, модель работает бесшумно рассчитана на длительный период эксплуатации. Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F2A имеет высокую производительность, расход энергии осуществляется минимальными потерями. Функция управления потоком позволяет распределить нагрузку оптимизировать работу. Устройство имеет высокий уровень защиты от вирусов нежелательного контента. Функция предотвращения атак снижает риск отправки злоумышленниками ложных сообщений. Коммутатор без труда устанавливается, так как нет необходимости смены IP-адресов.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


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