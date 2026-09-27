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Коммутатор D-Link DMS-106XT/A2A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DMS-106XT/A2A

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Коммутатор D-Link DMS-106XT/A2A - фото 1
Коммутатор D-Link DMS-106XT/A2A - фото 2
Коммутатор D-Link DMS-106XT/A2A - фото 3
Коммутатор D-Link DMS-106XT/A2A - фото 4
Коммутатор D-Link DMS-106XT/A2A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link DMS-106XT/A2A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DMS-106XT/A2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DMS-106XT/A2A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DMS-106XT/A2A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DMS-106XT/A2A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740872
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х10
Вес, кг.
1.14

Описание товара Коммутатор D-Link DMS-106XT/A2A

D-Link всегда славится надёжностью — и этот неуправляемый коммутатор полностью подтверждает репутацию бренда. Компактный настольный форм-фактор позволяет разместить устройство прямо на рабочем столе, не перегружая пространство. Коммутатор L2-уровня поддерживает до 4000 MAC-адресов, что отлично подойдёт для сети малого или среднего бизнеса. Шесть портов RJ45 обеспечивают высокоскоростное подключение на скорости до 1 Гбит/с, а наличие SFP-порта c пропускной способностью до 10 Гбит/с открывает возможности для быстрого и надёжного магистрального соединения. Весит всего 0,68 кг — удобно переносить и размещать там, где это необходимо.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DMS-106XT/A2A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
D-Link всегда славится надёжностью — и этот неуправляемый коммутатор полностью подтверждает репутацию бренда. Компактный настольный форм-фактор позволяет разместить устройство прямо на рабочем столе, не перегружая пространство. Коммутатор L2-уровня поддерживает до 4000 MAC-адресов, что отлично подойдёт для сети малого или среднего бизнеса. Шесть портов RJ45 обеспечивают высокоскоростное подключение на скорости до 1 Гбит/с, а наличие SFP-порта c пропускной способностью до 10 Гбит/с открывает возможности для быстрого и надёжного магистрального соединения. Весит всего 0,68 кг — удобно переносить и размещать там, где это необходимо.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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