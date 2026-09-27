Коммутатор D-Link DMS-106XT/A2A
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DMS-106XT/A2A
D-Link всегда славится надёжностью — и этот неуправляемый коммутатор полностью подтверждает репутацию бренда. Компактный настольный форм-фактор позволяет разместить устройство прямо на рабочем столе, не перегружая пространство. Коммутатор L2-уровня поддерживает до 4000 MAC-адресов, что отлично подойдёт для сети малого или среднего бизнеса. Шесть портов RJ45 обеспечивают высокоскоростное подключение на скорости до 1 Гбит/с, а наличие SFP-порта c пропускной способностью до 10 Гбит/с открывает возможности для быстрого и надёжного магистрального соединения. Весит всего 0,68 кг — удобно переносить и размещать там, где это необходимо.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 370 руб.3093 руб. в СплитКоммутатор TP-Link (TL-SF1048)
-
В наличииЦена 12 570 руб.3143 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2008P
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DSS-200G-10MP/A1A)
-
В наличииЦена 12 870 руб.3218 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10MPV2/A3A
-
В наличииЦена 12 890 руб.3223 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1024DE
-
В наличииЦена 13 320 руб.3330 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3210
-
В наличииЦена 13 510 руб.3378 руб. в СплитWi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный
-
В наличииЦена 13 670 руб.3418 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-FLEX
-
В наличииЦена 13 900 руб.3475 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT
-
В наличииЦена 13 960 руб.3490 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN
-
В наличииЦена 14 050 руб.3513 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG116P
-
В наличииЦена 14 370 руб.3593 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-LITE-8-POE
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DMS-106XT/A2A