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Коммутатор TP-Link TL-SG1024DE купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link TL-SG1024DE

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Коммутатор TP-Link TL-SG1024DE - фото 1
Коммутатор TP-Link TL-SG1024DE - фото 2
Коммутатор TP-Link TL-SG1024DE - фото 3
Коммутатор TP-Link TL-SG1024DE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1024DE - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1024DE - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1024DE - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1024DE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295082
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Порты
24 порта 10/100/1000 Мбит/с (разъем RJ45) Автосогласование / Авто MDI/MDIX
Габаритные размеры, мм
294х180х44
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х8
Вес, кг.
2.5

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1024DE

24-портовый гигабитный Easy Smart коммутатор TL-SG1024DE представляет собой идеальное решение при выборе управляемого коммутатора. Устройство было разработано для сетей малых и средних предприятий, которым необходимо простое управление своей компьютерной сетью. Системные администраторы смогут эффективно отслеживать трафик сети с помощью функций зеркалирования портов, предотвращения петель и диагностики кабеля. Для оптимизации трафика вашей рабочей сети TL-SG1024DE предлагает приоритезацию трафика одновременно на основе тэга и порта, чтобы сохранять надежную и бесперебойную передачу приоритетных данных. Кроме того, VLAN на основе порта, тэга и MTU способствуют улучшению сетевой безопасности и отвечают большему количеству требований к сегментации сети. Более того, благодаря своей инновационной энергосберегающей технологии TL-SG1024DE может снижать энергопотребление на 18%, что делает его экологичным решением для вашей рабочей сети. 



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG1024DE




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Порты
24 порта 10/100/1000 Мбит/с (разъем RJ45) Автосогласование / Авто MDI/MDIX
Габаритные размеры, мм
294х180х44
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
24-портовый гигабитный Easy Smart коммутатор TL-SG1024DE представляет собой идеальное решение при выборе управляемого коммутатора. Устройство было разработано для сетей малых и средних предприятий, которым необходимо простое управление своей компьютерной сетью. Системные администраторы смогут эффективно отслеживать трафик сети с помощью функций зеркалирования портов, предотвращения петель и диагностики кабеля. Для оптимизации трафика вашей рабочей сети TL-SG1024DE предлагает приоритезацию трафика одновременно на основе тэга и порта, чтобы сохранять надежную и бесперебойную передачу приоритетных данных. Кроме того, VLAN на основе порта, тэга и MTU способствуют улучшению сетевой безопасности и отвечают большему количеству требований к сегментации сети. Более того, благодаря своей инновационной энергосберегающей технологии TL-SG1024DE может снижать энергопотребление на 18%, что делает его экологичным решением для вашей рабочей сети. 


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


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