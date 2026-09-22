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Коммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 130 руб. 
Начислим 227 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723336
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A
14 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор DGS-1210-08P, адаптер питания, 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, 4 резиновые ножки, комплект для монтажа, краткое руководство по установке.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х29х7
Вес, кг.
1.8

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A

Коммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A представляет собой управляемое L2 устройство, предназначенное для создания надежной и эффективной сети. Он оснащен 8 портами RJ45, поддерживающими PoE (Power over Ethernet), что позволяет передавать как данные, так и питание по одному кабелю. Это особенно удобно для подключения IP-камер, точек доступа и других устройств, требующих питания, без необходимости в дополнительных источниках питания. Функциональность Коммутатор поддерживает различные функции управления и мониторинга, включая VLAN, QoS (Quality of Service) и IGMP Snooping, что позволяет оптимизировать трафик и повысить производительность сети. Технологии DGS-1210-08P/G3A также предлагает два порта SFP для подключения оптических модулей, что расширяет возможности по созданию высокоскоростных соединений на большие расстояния. Это делает его идеальным решением для малых и средних предприятий, которым необходимо обеспечить стабильную работу сетевых приложений. Управление Управление коммутатором осуществляется через веб-интерфейс или CLI (Command Line Interface), что обеспечивает гибкость в настройках. Устройство поддерживает различные методы аутентификации, включая 802.1X, что повышает уровень безопасности сети. Благодаря поддержке протоколов SNMP и RMON администраторы могут легко отслеживать состояние сети и получать уведомления о возможных проблемах. Дизайн Компактный дизайн DGS-1210-08P/G3A позволяет легко интегрировать его в существующую инфраструктуру. Он также имеет низкое энергопотребление и соответствует стандартам Green Ethernet, что делает его экологически чистым решением. D-Link DGS-1210-08P/G3A — это надежный и многофункциональный коммутатор, который удовлетворит потребности современных сетей.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор DGS-1210-08P, адаптер питания, 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, 4 резиновые ножки, комплект для монтажа, краткое руководство по установке.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A представляет собой управляемое L2 устройство, предназначенное для создания надежной и эффективной сети. Он оснащен 8 портами RJ45, поддерживающими PoE (Power over Ethernet), что позволяет передавать как данные, так и питание по одному кабелю. Это особенно удобно для подключения IP-камер, точек доступа и других устройств, требующих питания, без необходимости в дополнительных источниках питания. Функциональность Коммутатор поддерживает различные функции управления и мониторинга, включая VLAN, QoS (Quality of Service) и IGMP Snooping, что позволяет оптимизировать трафик и повысить производительность сети. Технологии DGS-1210-08P/G3A также предлагает два порта SFP для подключения оптических модулей, что расширяет возможности по созданию высокоскоростных соединений на большие расстояния. Это делает его идеальным решением для малых и средних предприятий, которым необходимо обеспечить стабильную работу сетевых приложений. Управление Управление коммутатором осуществляется через веб-интерфейс или CLI (Command Line Interface), что обеспечивает гибкость в настройках. Устройство поддерживает различные методы аутентификации, включая 802.1X, что повышает уровень безопасности сети. Благодаря поддержке протоколов SNMP и RMON администраторы могут легко отслеживать состояние сети и получать уведомления о возможных проблемах. Дизайн Компактный дизайн DGS-1210-08P/G3A позволяет легко интегрировать его в существующую инфраструктуру. Он также имеет низкое энергопотребление и соответствует стандартам Green Ethernet, что делает его экологически чистым решением. D-Link DGS-1210-08P/G3A — это надежный и многофункциональный коммутатор, который удовлетворит потребности современных сетей.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A - по цене 14130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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