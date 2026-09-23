Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-8-POE
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 310 руб.
В наличии
Код товара: 631163
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14 310 руб.
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х10
Вес, г.
800
Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-8-POE
Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-8-POE
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Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-8-POE
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Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-8-POE - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 14310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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