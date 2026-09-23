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Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A)

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Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A) - фото 1
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Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A) - фото 3
Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A) - фото 1
  • Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A) - фото 2
  • Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A) - фото 3
  • Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 440 руб. 
Начислим 280 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648673
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A)
17 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Порты
10
Габаритные размеры, мм
280x230x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х10
Вес, кг.
3.3

Описание товара Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A)

Настраиваемый L2 коммутатор DSS-200G-10MPP, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 портами 1000Base-X SFP, позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества на медных портах и разъеме питания обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A)




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Порты
10
Габаритные размеры, мм
280x230x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый L2 коммутатор DSS-200G-10MPP, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 портами 1000Base-X SFP, позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества на медных портах и разъеме питания обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 17440 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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