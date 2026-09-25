Коммутатор D-Link DGS-1210-10X/ME/C1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-10X/ME/C1A
Коммутатор D-Link — управляемое настольное решение для организации стабильной локальной сети. Модель оснащена 8 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, поэтому подходит для подключения сетевых устройств с разными требованиями к скорости. Для расширения сети предусмотрены 2 порта SFP со скоростью 1 Гбит/с. Коммутатор работает на уровне L2 и поддерживает таблицу MAC-адресов на 16 000 записей, обеспечивая уверенную обработку подключений в разветвлённой сети. Настольный форм-фактор удобен для размещения на рабочем месте или в сетевой зоне, а вес 1,85 кг делает устройство достаточно основательным для стационарной установки. PoE не поддерживается.
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