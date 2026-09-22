Top.Mail.Ru
Коммутатор Tiandy TC-P3S019 H/1621/AT/180 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор Tiandy TC-P3S019 H/1621/AT/180

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор Tiandy TC-P3S019 H/1621/AT/180 - фото 1
Коммутатор Tiandy TC-P3S019 H/1621/AT/180 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Tiandy TC-P3S019 H/1621/AT/180 - фото 1
  • Коммутатор Tiandy TC-P3S019 H/1621/AT/180 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728031
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
36

Описание товара Коммутатор Tiandy TC-P3S019 H/1621/AT/180

Коммутатор Tiandy — это надежное и функциональное сетевое решение, идеально подходящее для обеспечения стабильного и быстрого соединения в корпоративных и домашних сетях. С настольным форм-фактором, он предлагает простоту установки и использования, обеспечивая все необходимое для эффективного сетевого взаимодействия. Ключевые характеристики: - **Бренд**: Tiandy, известен своим качественным оборудованием для сетевых решений. - **Тип**: Коммутатор, обеспечивает передачу данных между различными устройствами в сети. - **Поддержка PoE**: Поддерживает стандарты 802.3af и 802.3at, что позволяет питать совместимые устройства прямо через сетевой кабель, упрощая установку оборудования, такого как IP-камеры и точки доступа. - **Скорость портов SFP**: 1 Гбит/с, что обеспечивает высокоскоростное подключение и быструю передачу данных. - **Тип коммутатора**: Неуправляемый, что означает простоту в эксплуатации и минимальные требования к настройке. - **Уровень L1/L2/L3**: Работает на уровне L2, идеально подходит для коммутации и управления трафиком в сети. - **Количество портов SFP**: 1 шт, для возможности подключения оптоволоконного канала. - **Таблица MAC-адресов**: Способен обрабатывать до 2000 одновременных соединений, обеспечивая гибкость и масштабируемость сети. - **Вес**: 2,41 кг, что делает его достаточно легким для установки на различных поверхностях без необходимости в крепежных системах. - **Количество портов RJ45**: 16 портов, поддерживающих базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет подключать множество устройств одновременно без потери скорости и качества соединения. Это устройство создано для тех, кто ценит качество и надежность. Коммутатор Tiandy станет вашим незаменимым помощником, обеспечивая стабильность и высокую производительность вашего сетевого окружения.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов

Отзывы о товаре Коммутатор Tiandy TC-P3S019 H/1621/AT/180




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tiandy — это надежное и функциональное сетевое решение, идеально подходящее для обеспечения стабильного и быстрого соединения в корпоративных и домашних сетях. С настольным форм-фактором, он предлагает простоту установки и использования, обеспечивая все необходимое для эффективного сетевого взаимодействия. Ключевые характеристики: - **Бренд**: Tiandy, известен своим качественным оборудованием для сетевых решений. - **Тип**: Коммутатор, обеспечивает передачу данных между различными устройствами в сети. - **Поддержка PoE**: Поддерживает стандарты 802.3af и 802.3at, что позволяет питать совместимые устройства прямо через сетевой кабель, упрощая установку оборудования, такого как IP-камеры и точки доступа. - **Скорость портов SFP**: 1 Гбит/с, что обеспечивает высокоскоростное подключение и быструю передачу данных. - **Тип коммутатора**: Неуправляемый, что означает простоту в эксплуатации и минимальные требования к настройке. - **Уровень L1/L2/L3**: Работает на уровне L2, идеально подходит для коммутации и управления трафиком в сети. - **Количество портов SFP**: 1 шт, для возможности подключения оптоволоконного канала. - **Таблица MAC-адресов**: Способен обрабатывать до 2000 одновременных соединений, обеспечивая гибкость и масштабируемость сети. - **Вес**: 2,41 кг, что делает его достаточно легким для установки на различных поверхностях без необходимости в крепежных системах. - **Количество портов RJ45**: 16 портов, поддерживающих базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет подключать множество устройств одновременно без потери скорости и качества соединения. Это устройство создано для тех, кто ценит качество и надежность. Коммутатор Tiandy станет вашим незаменимым помощником, обеспечивая стабильность и высокую производительность вашего сетевого окружения.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Tiandy TC-P3S019 H/1621/AT/180 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...