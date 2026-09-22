Коммутатор Tiandy TC-P3S019 H/1621/AT/180
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tiandy TC-P3S019 H/1621/AT/180
Коммутатор Tiandy — это надежное и функциональное сетевое решение, идеально подходящее для обеспечения стабильного и быстрого соединения в корпоративных и домашних сетях. С настольным форм-фактором, он предлагает простоту установки и использования, обеспечивая все необходимое для эффективного сетевого взаимодействия. Ключевые характеристики: - **Бренд**: Tiandy, известен своим качественным оборудованием для сетевых решений. - **Тип**: Коммутатор, обеспечивает передачу данных между различными устройствами в сети. - **Поддержка PoE**: Поддерживает стандарты 802.3af и 802.3at, что позволяет питать совместимые устройства прямо через сетевой кабель, упрощая установку оборудования, такого как IP-камеры и точки доступа. - **Скорость портов SFP**: 1 Гбит/с, что обеспечивает высокоскоростное подключение и быструю передачу данных. - **Тип коммутатора**: Неуправляемый, что означает простоту в эксплуатации и минимальные требования к настройке. - **Уровень L1/L2/L3**: Работает на уровне L2, идеально подходит для коммутации и управления трафиком в сети. - **Количество портов SFP**: 1 шт, для возможности подключения оптоволоконного канала. - **Таблица MAC-адресов**: Способен обрабатывать до 2000 одновременных соединений, обеспечивая гибкость и масштабируемость сети. - **Вес**: 2,41 кг, что делает его достаточно легким для установки на различных поверхностях без необходимости в крепежных системах. - **Количество портов RJ45**: 16 портов, поддерживающих базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет подключать множество устройств одновременно без потери скорости и качества соединения. Это устройство создано для тех, кто ценит качество и надежность. Коммутатор Tiandy станет вашим незаменимым помощником, обеспечивая стабильность и высокую производительность вашего сетевого окружения.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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