Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A
Коммутаторы D-LINK представляют собой надежное и эффективное решение для организации сетевого подключения. Модель этого неуправляемого коммутатора отличается простотой использования и является идеальной для небольших офисов или домашних сетей. Вес устройства составляет всего 0,753 кг, что делает его достаточно легким и удобным для установки в любом месте. Одной из ключевых характеристик данного коммутатора является размер таблицы MAC адресов, который составляет 4000 записей. Это позволяет устройству обрабатывать множество подключений, обеспечивая стабильное и надежное сетевое соединение. Бренд D-Link известен своим качеством и инновациями в области сетевых решений, и данная модель не является исключением, предлагая пользователям надежную производительность и долговечность.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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