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Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A

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Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A - фото 1
Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A - фото 2
Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A - фото 3
Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A - фото 4
Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A - фото 5
Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A - фото 6
Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A - фото 5
  • Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A - фото 6
  • Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729714
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Адаптер питания, Краткая инструкция по подключению
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Скорость портов SFP
25 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х9
Вес, кг.
2.01

Описание товара Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A

Коммутаторы D-LINK представляют собой надежное и эффективное решение для организации сетевого подключения. Модель этого неуправляемого коммутатора отличается простотой использования и является идеальной для небольших офисов или домашних сетей. Вес устройства составляет всего 0,753 кг, что делает его достаточно легким и удобным для установки в любом месте. Одной из ключевых характеристик данного коммутатора является размер таблицы MAC адресов, который составляет 4000 записей. Это позволяет устройству обрабатывать множество подключений, обеспечивая стабильное и надежное сетевое соединение. Бренд D-Link известен своим качеством и инновациями в области сетевых решений, и данная модель не является исключением, предлагая пользователям надежную производительность и долговечность.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DMS-108P/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Адаптер питания, Краткая инструкция по подключению
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Скорость портов SFP
25 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы D-LINK представляют собой надежное и эффективное решение для организации сетевого подключения. Модель этого неуправляемого коммутатора отличается простотой использования и является идеальной для небольших офисов или домашних сетей. Вес устройства составляет всего 0,753 кг, что делает его достаточно легким и удобным для установки в любом месте. Одной из ключевых характеристик данного коммутатора является размер таблицы MAC адресов, который составляет 4000 записей. Это позволяет устройству обрабатывать множество подключений, обеспечивая стабильное и надежное сетевое соединение. Бренд D-Link известен своим качеством и инновациями в области сетевых решений, и данная модель не является исключением, предлагая пользователям надежную производительность и долговечность.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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