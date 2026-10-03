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Коммутатор Zyxel XGS1010-12 (XGS1010-12-ZZ0102F) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Zyxel XGS1010-12 (XGS1010-12-ZZ0102F)

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Коммутатор Zyxel XGS1010-12 (XGS1010-12-ZZ0102F) - фото 1
Коммутатор Zyxel XGS1010-12 (XGS1010-12-ZZ0102F) - фото 2
Коммутатор Zyxel XGS1010-12 (XGS1010-12-ZZ0102F) - фото 3
Коммутатор Zyxel XGS1010-12 (XGS1010-12-ZZ0102F) - фото 4
Коммутатор Zyxel XGS1010-12 (XGS1010-12-ZZ0102F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Zyxel XGS1010-12 (XGS1010-12-ZZ0102F) - фото 1
  • Коммутатор Zyxel XGS1010-12 (XGS1010-12-ZZ0102F) - фото 2
  • Коммутатор Zyxel XGS1010-12 (XGS1010-12-ZZ0102F) - фото 3
  • Коммутатор Zyxel XGS1010-12 (XGS1010-12-ZZ0102F) - фото 4
  • Коммутатор Zyxel XGS1010-12 (XGS1010-12-ZZ0102F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
19 580 руб.  26 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648671
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
30х22х6
Вес, кг.
1.23

Описание товара Коммутатор Zyxel XGS1010-12 (XGS1010-12-ZZ0102F)

Неуправляемый мультигигабитный коммутатор Zyxel XGS1010-12 оборудован восемью гигабитными портами и двумя медными портами 2.5Gbps RJ-45, что позволяет использовать коммутатор для обслуживания различных приложений и устройств. Поддерживается работа на скоростях 10G, 2.5G, 1G и 100Mb. Два порта 10Gbps SFP+ обеспечивают высокоскоростное соединение uplink с магистральной сетью либо их можно использовать для подключения к сети на сверхвысокой скорости систем хранения NAS, рабочих станций, точек доступа Wi-Fi 6 и других современных устройств. Поддержка QoS (качество сервиса) – разным приложениям, пользователям и трафику видео/аудио/данных можно назначать разные приоритеты для обеспечения постоянной доступности сети и максимальной производительности самых важных приложений или сотрудников. Поддержка Link aggregation – несколько портов в XGS1210-12 можно объединить для построения единого высокоскоростного канала данных, который позволяет быстро передавать большие объемы данных и улучшает отказоустойчивость соединения.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel XGS1010-12 (XGS1010-12-ZZ0102F)




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Описание
Неуправляемый мультигигабитный коммутатор Zyxel XGS1010-12 оборудован восемью гигабитными портами и двумя медными портами 2.5Gbps RJ-45, что позволяет использовать коммутатор для обслуживания различных приложений и устройств. Поддерживается работа на скоростях 10G, 2.5G, 1G и 100Mb. Два порта 10Gbps SFP+ обеспечивают высокоскоростное соединение uplink с магистральной сетью либо их можно использовать для подключения к сети на сверхвысокой скорости систем хранения NAS, рабочих станций, точек доступа Wi-Fi 6 и других современных устройств. Поддержка QoS (качество сервиса) – разным приложениям, пользователям и трафику видео/аудио/данных можно назначать разные приоритеты для обеспечения постоянной доступности сети и максимальной производительности самых важных приложений или сотрудников. Поддержка Link aggregation – несколько портов в XGS1210-12 можно объединить для построения единого высокоскоростного канала данных, который позволяет быстро передавать большие объемы данных и улучшает отказоустойчивость соединения.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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