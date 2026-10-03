Коммутатор Zyxel XGS1010-12 (XGS1010-12-ZZ0102F)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel XGS1010-12 (XGS1010-12-ZZ0102F)
Неуправляемый мультигигабитный коммутатор Zyxel XGS1010-12 оборудован восемью гигабитными портами и двумя медными портами 2.5Gbps RJ-45, что позволяет использовать коммутатор для обслуживания различных приложений и устройств. Поддерживается работа на скоростях 10G, 2.5G, 1G и 100Mb. Два порта 10Gbps SFP+ обеспечивают высокоскоростное соединение uplink с магистральной сетью либо их можно использовать для подключения к сети на сверхвысокой скорости систем хранения NAS, рабочих станций, точек доступа Wi-Fi 6 и других современных устройств. Поддержка QoS (качество сервиса) – разным приложениям, пользователям и трафику видео/аудио/данных можно назначать разные приоритеты для обеспечения постоянной доступности сети и максимальной производительности самых важных приложений или сотрудников. Поддержка Link aggregation – несколько портов в XGS1210-12 можно объединить для построения единого высокоскоростного канала данных, который позволяет быстро передавать большие объемы данных и улучшает отказоустойчивость соединения.
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