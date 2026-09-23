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Коммутатор SNR SNR-S2982G-24TE купить с доставкой в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S2982G-24TE

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Коммутатор SNR SNR-S2982G-24TE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 800 руб. 
Начислим 301 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631161
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S2982G-24TE
18 800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х29х10
Вес, кг.
4.5

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2982G-24TE

SNR-S2982G-24TE оснащен 24 портами 10/100/1000BaseT 4 портами 100/1000BaseX SFP предназначен для использования на уровне доступа сетях операторов связи, также корпоративных сетях.



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Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S2982G-24TE




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
SNR-S2982G-24TE оснащен 24 портами 10/100/1000BaseT 4 портами 100/1000BaseX SFP предназначен для использования на уровне доступа сетях операторов связи, также корпоративных сетях.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор SNR SNR-S2982G-24TE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 18800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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