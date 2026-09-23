Коммутатор SNR SNR-S2982G-24TE
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 800 руб.
В наличии
Код товара: 631161
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
18 800 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х29х10
Вес, кг.
4.5
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2982G-24TE
SNR-S2982G-24TE оснащен 24 портами 10/100/1000BaseT 4 портами 100/1000BaseX SFP предназначен для использования на уровне доступа сетях операторов связи, также корпоративных сетях.
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SNR-S2982G-24TE оснащен 24 портами 10/100/1000BaseT 4 портами 100/1000BaseX SFP предназначен для использования на уровне доступа сетях операторов связи, также корпоративных сетях.
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Коммутатор SNR SNR-S2982G-24TE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 18800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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