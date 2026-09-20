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Коммутатор Tenda G1124P-24-250W купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Tenda G1124P-24-250W

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Коммутатор Tenda G1124P-24-250W - фото 1
Коммутатор Tenda G1124P-24-250W - фото 2
Коммутатор Tenda G1124P-24-250W - фото 3
Коммутатор Tenda G1124P-24-250W - фото 4
Коммутатор Tenda G1124P-24-250W - фото 5
Коммутатор Tenda G1124P-24-250W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Tenda G1124P-24-250W - фото 1
  • Коммутатор Tenda G1124P-24-250W - фото 2
  • Коммутатор Tenda G1124P-24-250W - фото 3
  • Коммутатор Tenda G1124P-24-250W - фото 4
  • Коммутатор Tenda G1124P-24-250W - фото 5
  • Коммутатор Tenda G1124P-24-250W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650996
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
24
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х7
Вес, кг.
3.34

Описание товара Коммутатор Tenda G1124P-24-250W

Коммутатор Tenda G1124P-24-250W, настенный, настольный.

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda G1124P-24-250W




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
24
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda G1124P-24-250W, настенный, настольный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Tenda G1124P-24-250W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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