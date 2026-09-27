Коммутатор Cudy GS1020PS2
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy GS1020PS2
Коммутатор Cudy станет надёжной опорой для современной сети. Целых 16 портов RJ45 позволяют свободно подключать большое количество устройств — идеальное решение для офиса или небольшого предприятия. Благодаря поддержке PoE (802.3af и 802.3at) питание и данные по одному кабелю — меньше проводов, больше порядка. 2 скоростных SFP-порта на 1 Гбит/с расширяют гибкость для подключения оптоволоконных каналов. Уровень L2 и базовая скорость до 1 Гбит/с обеспечивают стабильную передачу данных без потерь. Настольный форм-фактор не займёт лишнего места, а вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей гарантирует работу даже при высокой нагрузке. Неуправляемый тип избавляет от сложных настроек — просто подключите и используйте.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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