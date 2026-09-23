Коммутатор TP-Link (TL-SF1048)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link (TL-SF1048)
48-портовый 10/100 Мбит/с коммутатор TL-SF1048 обеспечивает высокую производительность, обладает выгодной ценой и является простым в использовании, позволяя легко обновлять старую сеть до сети со скоростью в 100 Мбит/с. Все 48 портов поддерживают авто-MDI/MDIX, позволяя не беспокоиться о типе кабеля. Применение инновационной энергосберегающей технологии позволит экономить потребляемую электроэнергию, поэтому TL-SF1048 представляет собой экологически безопасное решение для вашей рабочей сети. Коммутатор TL-SF1048 поддерживает современную технологию энергосбережения, которая позволит увеличить производительность вашей сети со значительно меньшими затратами электроэнергии. Устройство автоматически настраивает потребляемую мощность в соответствии с качеством соединения и длиной кабеля. Устройство также соответствует стандарту RoHS, который запрещает использование определённых опасных веществ. Кроме того почти весь упаковочный материал устройства может быть использован повторно. Благодаря неблокируемой архитектуре коммутации TL-SF1048 перенаправляет и фильтрует пакеты на скорости канала, создавая максимальную пропускную способность. Поддержка функции управления потоком IEEE 802.3x для полнодуплексного режима и функции backpressure для полудуплексного режима устраняют перегруженность канала и обеспечивают надёжную работу устройства.
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