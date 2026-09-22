Коммутатор TP-Link SG2008
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SG2008
TP-Link SG2008 — это умный управляемый коммутатор линейки Omada Smart Switches, который идеально подходит для малого и среднего бизнеса, а также для домашних пользователей, создающих более сложные сетевые структуры. Он оснащён 8 гигабитными портами, обеспечивающими быструю и стабильную передачу данных для различных устройств: серверов, рабочих станций, точек доступа Wi-Fi и IP-камер. Коммутатор SG2008 предоставляет расширенные возможности управления сетью, включая поддержку VLAN, QoS, IGMP Snooping и Omada SDN, что делает его универсальным решением для построения гибкой, безопасной и централизованно управляемой инфраструктуры.
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