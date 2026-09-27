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Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W

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Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W - фото 1
Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W - фото 2
Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W - фото 3
Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W - фото 3
  • Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 960 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569964
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W
10 960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3х
Порты
16х10/100 портов Ethernet Base-TX, 2х10/100/1000 портов Ethernet Base-T, 1х1000 портов SFP Base-X
Габаритные размеры, мм
294х178х44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х6
Вес, кг.
2.4

Описание товара Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W

Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W поможет объединить в единую локальную сеть несколько приборов. При этом система опознает технику с поддержкой PoE, обеспечивая максимальную выходную мощность. Вы можете выбрать несколько режимов работы, чтобы подобрать оптимальные настройки и требования к системе видеонаблюдения. Прибор Tenda TEF1118P-16-150W можно поставить на стол или закрепить на стене/стойке, где он не будет мешаться. Коммутатор оснащен 18-ю портами со скоростью передачи данных 100 Мбит/сек и двумя скоростными портами – 1 Гбит/сек. Также имеется отдельный SFP-порт для медных и волоконно-оптических кабелей с малым форм-фактором.

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3х
Порты
16х10/100 портов Ethernet Base-TX, 2х10/100/1000 портов Ethernet Base-T, 1х1000 портов SFP Base-X
Габаритные размеры, мм
294х178х44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W поможет объединить в единую локальную сеть несколько приборов. При этом система опознает технику с поддержкой PoE, обеспечивая максимальную выходную мощность. Вы можете выбрать несколько режимов работы, чтобы подобрать оптимальные настройки и требования к системе видеонаблюдения. Прибор Tenda TEF1118P-16-150W можно поставить на стол или закрепить на стене/стойке, где он не будет мешаться. Коммутатор оснащен 18-ю портами со скоростью передачи данных 100 Мбит/сек и двумя скоростными портами – 1 Гбит/сек. Также имеется отдельный SFP-порт для медных и волоконно-оптических кабелей с малым форм-фактором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10960 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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