Коммутатор 8GE/2SFP POE MANAGED G3310P-8-150W IP-COM
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 690 руб.
В наличии
Код товара: 554790
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11 690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3at, IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, EEE 802.3z
Порты
8х10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с), 2х1000 Base-X
Габаритные размеры, мм
294х179х44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х8
Вес, кг.
2.25
Описание товара Коммутатор 8GE/2SFP POE MANAGED G3310P-8-150W IP-COM
Коммутатор IP-COM G3310P-8-150W общей мощностью 150 Вт предназначен для использования в небольших и средних компаниях. Компактное устройство имеет 8 портов, в том числе 2 SFP. Скорость передачи данных составляет 100 МБ/сек и 1000 МБ/сек. Коммутатор IP-COM G3310P-8-150W управляется с помощью IMS и web-интерфейса. Таблица MAC включает 8000 адресов. Модель имеет высокую степень защиты от грома, повышенной влажности, перепада температуры и других внешних воздействий. Для удобства на корпусе есть индикаторы питания, состояния и активностью.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3at, IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, EEE 802.3z
Порты
8х10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с), 2х1000 Base-X
Габаритные размеры, мм
294х179х44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Коммутатор IP-COM G3310P-8-150W общей мощностью 150 Вт предназначен для использования в небольших и средних компаниях. Компактное устройство имеет 8 портов, в том числе 2 SFP. Скорость передачи данных составляет 100 МБ/сек и 1000 МБ/сек. Коммутатор IP-COM G3310P-8-150W управляется с помощью IMS и web-интерфейса. Таблица MAC включает 8000 адресов. Модель имеет высокую степень защиты от грома, повышенной влажности, перепада температуры и других внешних воздействий. Для удобства на корпусе есть индикаторы питания, состояния и активностью.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Коммутатор 8GE/2SFP POE MANAGED G3310P-8-150W IP-COM - данный товар вы можете купить по цене 11690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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