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Коммутатор 8GE/2SFP POE MANAGED G3310P-8-150W IP-COM купить с доставкой в Москве
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Коммутатор 8GE/2SFP POE MANAGED G3310P-8-150W IP-COM

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Коммутатор 8GE/2SFP POE MANAGED G3310P-8-150W IP-COM - фото 1
Коммутатор 8GE/2SFP POE MANAGED G3310P-8-150W IP-COM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор 8GE/2SFP POE MANAGED G3310P-8-150W IP-COM - фото 1
  • Коммутатор 8GE/2SFP POE MANAGED G3310P-8-150W IP-COM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 690 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554790
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор 8GE/2SFP POE MANAGED G3310P-8-150W IP-COM
11 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3at, IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, EEE 802.3z
Порты
8х10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с), 2х1000 Base-X
Габаритные размеры, мм
294х179х44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х8
Вес, кг.
2.25

Описание товара Коммутатор 8GE/2SFP POE MANAGED G3310P-8-150W IP-COM

Коммутатор IP-COM G3310P-8-150W общей мощностью 150 Вт предназначен для использования в небольших и средних компаниях. Компактное устройство имеет 8 портов, в том числе 2 SFP. Скорость передачи данных составляет 100 МБ/сек и 1000 МБ/сек. Коммутатор IP-COM G3310P-8-150W управляется с помощью IMS и web-интерфейса. Таблица MAC включает 8000 адресов. Модель имеет высокую степень защиты от грома, повышенной влажности, перепада температуры и других внешних воздействий. Для удобства на корпусе есть индикаторы питания, состояния и активностью.

Отзывы о товаре Коммутатор 8GE/2SFP POE MANAGED G3310P-8-150W IP-COM




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3at, IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, EEE 802.3z
Порты
8х10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с), 2х1000 Base-X
Габаритные размеры, мм
294х179х44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор IP-COM G3310P-8-150W общей мощностью 150 Вт предназначен для использования в небольших и средних компаниях. Компактное устройство имеет 8 портов, в том числе 2 SFP. Скорость передачи данных составляет 100 МБ/сек и 1000 МБ/сек. Коммутатор IP-COM G3310P-8-150W управляется с помощью IMS и web-интерфейса. Таблица MAC включает 8000 адресов. Модель имеет высокую степень защиты от грома, повышенной влажности, перепада температуры и других внешних воздействий. Для удобства на корпусе есть индикаторы питания, состояния и активностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор 8GE/2SFP POE MANAGED G3310P-8-150W IP-COM - данный товар вы можете купить по цене 11690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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