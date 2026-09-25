Коммутатор TENDA TEM2007X
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Характеристики
Форм-фактор
настольный, настенный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб.
В наличии
Код товара: 723555
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9 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
настольный, настенный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х8
Вес, г.
670
Описание товара Коммутатор TENDA TEM2007X
Коммутатор Tenda TEM2007X – это 5-портовый 2.5G Ethernet-коммутатор с двумя слотами 10G SFP+, разработанный компанией Tenda. Этот коммутатор обеспечивает высокоскоростную сеть для работы с компьютерами, NAS, телевизионными приставками, точками доступа Wi-Fi 6/7 и другими устройствами. TEM2007X — идеальное устройство доступа для высокоскоростного развертывания сетей в малых и средних предприятиях, офисах малого и домашнего офиса, на частных виллах или в беспроводных сетях.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Форм-фактор
настольный, настенный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Коммутатор Tenda TEM2007X – это 5-портовый 2.5G Ethernet-коммутатор с двумя слотами 10G SFP+, разработанный компанией Tenda. Этот коммутатор обеспечивает высокоскоростную сеть для работы с компьютерами, NAS, телевизионными приставками, точками доступа Wi-Fi 6/7 и другими устройствами. TEM2007X — идеальное устройство доступа для высокоскоростного развертывания сетей в малых и средних предприятиях, офисах малого и домашнего офиса, на частных виллах или в беспроводных сетях.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Коммутатор TENDA TEM2007X - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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