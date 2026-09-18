Коммутатор TP-Link TL-SG1024 1U
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 900 руб.
В наличии
Код товара: 295104
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 900 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х26х9
Вес, кг.
2.22
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1024 1U
TL-SG1024 представляет собой доступное и высокопроизводительное устройство, предназначенное для усовершенствования вашей сети до гигабитных скоростей. Все 24 порта поддерживают функцию авто-MDI/MDIX - больше не нужно думать о типе кабеля, просто подключите кабель к устройству, и оно будет работать. Более того, применение инновационной энергосберегающей технологии позволит сберегать до 25% потребляемой электроэнергии, а 80% упаковочного материала может быть повторно переработано, благодаря чему устройство представляет собой экологичное решение для вашей сети.
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TL-SG1024 представляет собой доступное и высокопроизводительное устройство, предназначенное для усовершенствования вашей сети до гигабитных скоростей. Все 24 порта поддерживают функцию авто-MDI/MDIX - больше не нужно думать о типе кабеля, просто подключите кабель к устройству, и оно будет работать. Более того, применение инновационной энергосберегающей технологии позволит сберегать до 25% потребляемой электроэнергии, а 80% упаковочного материала может быть повторно переработано, благодаря чему устройство представляет собой экологичное решение для вашей сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор TP-Link TL-SG1024 1U - стоимость товара 9900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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