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Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F

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Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F - фото 2
Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F - фото 3
Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F - фото 4
Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F - фото 1
  • Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F - фото 2
  • Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F - фото 3
  • Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F - фото 4
  • Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
9 130 руб.  14 000 руб. 
Начислим 147 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 295122
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F
9 130 руб. -35%
14 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
коммутатор, адаптер питания, кабель питания, документация, упаковка
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F

Энергосберегающий гигабитный PoE+ коммутатор Zyxel Networks в металлическом корпусе с тихим безвентиляторным охлаждением.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
коммутатор, адаптер питания, кабель питания, документация, упаковка
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Энергосберегающий гигабитный PoE+ коммутатор Zyxel Networks в металлическом корпусе с тихим безвентиляторным охлаждением.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9130 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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