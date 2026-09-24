Коммутатор Netis P124GH
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Netis P124GH
Коммутатор NETIS P124GH оснащается в общей сложности 28 портами, среди которых есть как 2 гигабитных SFP-порта для передачи данных по оптоволоконным линиям, так и 24 разъема RJ-45 с поддержкой скорости передачи данных до 100 МБит/сек. Этот прибор не нуждается в настройке при вводе в эксплуатацию, обеспечивая коммутацию подключенных устройств непосредственно после присоединения кабелей. С помощью коммутатора в черном настольном корпусе вы сможете подключить ряд устройств сетевой периферии к локальной сети, организованной в офисе или на предприятии. Благодаря наличию 24 портов с поддержкой технологии Power over Ethernet коммутатор NETIS P124GH может питать сетевые устройства по свободным от передачи данных линиям витой пары. Общий бюджет мощности для всех подключенных PoE-устройств равняется 320 Вт.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитКоммутатор TENDA TEM2010X
-
В наличииЦена 10 906 руб.2727 руб. в СплитКоммутатор Hikvision DS-3E0510P-E
-
В наличииЦена 11 230 руб.2808 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DGS-1100-24V2/A2A)
-
В наличииЦена 11 320 руб.2830 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив
-
В наличииЦена 11 510 руб.2878 руб. в СплитКоммутатор TP-Link JetStream TL-SG2008P 8G 4PoE+ 62W
-
В наличииЦена 11 690 руб.2923 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1210MP
-
В наличииЦена 11 690 руб.2923 руб. в СплитКоммутатор 8GE/2SFP POE MANAGED G3310P-8-150W IP-COM
-
В наличииЦена 12 520 руб.3130 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2008P
-
В наличииЦена 12 580 руб.3145 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DSS-200G-10MP/A1A)
-
В наличииЦена 12 820 руб.3205 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10MPV2/A3A
-
В наличииЦена 12 840 руб.3210 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1024DE
-
В наличииЦена 13 260 руб.3315 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3210
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Отзывы о товаре Коммутатор Netis P124GH