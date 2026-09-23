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Коммутатор Zyxel XMG-105 XMG-105-ZZ0101F купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Zyxel XMG-105 XMG-105-ZZ0101F

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Коммутатор Zyxel XMG-105 XMG-105-ZZ0101F - фото 1
Коммутатор Zyxel XMG-105 XMG-105-ZZ0101F - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Zyxel XMG-105 XMG-105-ZZ0101F - фото 1
  • Коммутатор Zyxel XMG-105 XMG-105-ZZ0101F - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736673
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х8
Вес, г.
720

Описание товара Коммутатор Zyxel XMG-105 XMG-105-ZZ0101F

Коммутатор Zyxel XMG-105 — это компактное и высокопроизводительное сетевое решение для дома и малого бизнеса, созданное для обеспечения стабильного и быстрого подключения устройств. С его помощью вы сможете организовать надежную локальную сеть с поддержкой современных стандартов передачи данных. Это идеальный выбор для тех, кто ценит скорость, простоту настройки и качество соединения. Благодаря внутренней пропускной способности 25 Гбит/с коммутатор эффективно распределяет трафик между подключенными устройствами, исключая задержки и потерю пакетов. Каждый из пяти портов RJ-45 поддерживает скорость передачи данных до 2.5 Гбит/с, что делает XMG-105 отличным решением для работы с требовательными приложениями, такими как онлайн-видео в 4K, потоковые сервисы, облачные хранилища и онлайн-игры. Вы сможете наслаждаться плавным воспроизведением контента и мгновенной загрузкой файлов без раздражающих буферизаций. Коммутатор автоматически определяет скорость подключенных устройств и оптимизирует работу сети благодаря поддержке стандартов IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) и IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T). Технология автосогласования (IEEE 802.3 Nway) позволяет легко подключать оборудование разного поколения без ручных настроек. Кроме того, XMG-105 поддерживает дуплексный режим передачи данных (IEEE 802.3x) и механизм контроля потока, что минимизирует коллизии и обеспечивает стабильную работу даже при высокой нагрузке. Для эффективного управления трафиком коммутатор оснащен функцией QoS (IEEE 802.1p), которая приоретизирует критически важные данные, такие как голосовые и видеозвонки. Это особенно полезно в условиях, когда несколько пользователей одновременно работают с разными сервисами. Например, если один сотрудник загружает крупный файл, а другой участвует в видеоконференции, коммутатор автоматически выделит больше ресурсов для видеопотока, обеспечивая четкую связь без прерываний. Большой размер таблицы MAC-адресов (16К) позволяет подключать к сети множество устройств без снижения производительности. Коммутатор эффективно управляет сетевым трафиком, запоминая адреса подключенных узлов и оптимизируя маршрутизацию данных. Кроме того, поддержка Jumbo frame размером до 12 Кб увеличивает эффективность передачи крупных файлов, снижая нагрузку на процессор и уменьшая задержки. Zyxel XMG-105 выполнен в компактном корпусе, который легко разместить на столе или закрепить на стене. Его энергоэффективная конструкция обеспечивает низкое энергопотребление и минимальный нагрев даже при интенсивной работе. Устройство не требует сложной настройки — достаточно подключить кабели, и сеть готова к использованию. Этот коммутатор станет отличным дополнением как для домашней сети, так и для небольшого офиса. Он подойдет для организации быстрого обмена данными между компьютерами, NAS-серверами, IP-камерами и другими сетевыми устройствами. С Zyxel XMG-105 вы получаете надежное, современное и простое в использовании решение, которое обеспечит стабильную работу вашей сети на долгие годы.



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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Zyxel XMG-105 — это компактное и высокопроизводительное сетевое решение для дома и малого бизнеса, созданное для обеспечения стабильного и быстрого подключения устройств. С его помощью вы сможете организовать надежную локальную сеть с поддержкой современных стандартов передачи данных. Это идеальный выбор для тех, кто ценит скорость, простоту настройки и качество соединения. Благодаря внутренней пропускной способности 25 Гбит/с коммутатор эффективно распределяет трафик между подключенными устройствами, исключая задержки и потерю пакетов. Каждый из пяти портов RJ-45 поддерживает скорость передачи данных до 2.5 Гбит/с, что делает XMG-105 отличным решением для работы с требовательными приложениями, такими как онлайн-видео в 4K, потоковые сервисы, облачные хранилища и онлайн-игры. Вы сможете наслаждаться плавным воспроизведением контента и мгновенной загрузкой файлов без раздражающих буферизаций. Коммутатор автоматически определяет скорость подключенных устройств и оптимизирует работу сети благодаря поддержке стандартов IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) и IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T). Технология автосогласования (IEEE 802.3 Nway) позволяет легко подключать оборудование разного поколения без ручных настроек. Кроме того, XMG-105 поддерживает дуплексный режим передачи данных (IEEE 802.3x) и механизм контроля потока, что минимизирует коллизии и обеспечивает стабильную работу даже при высокой нагрузке. Для эффективного управления трафиком коммутатор оснащен функцией QoS (IEEE 802.1p), которая приоретизирует критически важные данные, такие как голосовые и видеозвонки. Это особенно полезно в условиях, когда несколько пользователей одновременно работают с разными сервисами. Например, если один сотрудник загружает крупный файл, а другой участвует в видеоконференции, коммутатор автоматически выделит больше ресурсов для видеопотока, обеспечивая четкую связь без прерываний. Большой размер таблицы MAC-адресов (16К) позволяет подключать к сети множество устройств без снижения производительности. Коммутатор эффективно управляет сетевым трафиком, запоминая адреса подключенных узлов и оптимизируя маршрутизацию данных. Кроме того, поддержка Jumbo frame размером до 12 Кб увеличивает эффективность передачи крупных файлов, снижая нагрузку на процессор и уменьшая задержки. Zyxel XMG-105 выполнен в компактном корпусе, который легко разместить на столе или закрепить на стене. Его энергоэффективная конструкция обеспечивает низкое энергопотребление и минимальный нагрев даже при интенсивной работе. Устройство не требует сложной настройки — достаточно подключить кабели, и сеть готова к использованию. Этот коммутатор станет отличным дополнением как для домашней сети, так и для небольшого офиса. Он подойдет для организации быстрого обмена данными между компьютерами, NAS-серверами, IP-камерами и другими сетевыми устройствами. С Zyxel XMG-105 вы получаете надежное, современное и простое в использовании решение, которое обеспечит стабильную работу вашей сети на долгие годы.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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