Коммутатор Cudy GS2008S2
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy GS2008S2
Cudy создал управляемый коммутатор, который станет отличным выбором для требовательных рабочих сценариев. 8 портов RJ45 и 2 SFP позволяют легко масштабировать сеть, подключать как стандартные устройства, так и оптические каналы со скоростью до 1 Гбит/с. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at даст возможность обеспечить питание совместимых устройств прямо по кабелю — удобно для IP-камер и телефонов. Гигабитная скорость передачи данных обеспечивает высокую производительность даже при большой нагрузке, а внушительный размер таблицы MAC-адресов на 8000 записей гарантирует стабильную работу со множеством устройств. Благодаря настольному форм-фактору коммутатор не займёт много места, а вес 1,01 кг делает его устойчивым на рабочей поверхности. Уровень L2 открывает широкие возможности управления сетевым трафиком.
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