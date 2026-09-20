Коммутатор Planet ISW-514PTF
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554577
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
4
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u
Порты
4
Габаритные размеры, мм
135x56x88
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
200
Описание товара Коммутатор Planet ISW-514PTF
Коммутатор используется для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Отличается высокой функциональностью и надежностью.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
4
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u
Порты
4
Габаритные размеры, мм
135x56x88
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Коммутатор используется для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Отличается высокой функциональностью и надежностью.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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