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Коммутатор ORIGO OS1326/A1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор ORIGO OS1326/A1A

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Коммутатор ORIGO OS1326/A1A - фото 1
Коммутатор ORIGO OS1326/A1A - фото 2
Коммутатор ORIGO OS1326/A1A - фото 3
Коммутатор ORIGO OS1326/A1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый уровня 2
  • Коммутатор ORIGO OS1326/A1A - фото 1
  • Коммутатор ORIGO OS1326/A1A - фото 2
  • Коммутатор ORIGO OS1326/A1A - фото 3
  • Коммутатор ORIGO OS1326/A1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627309
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Порты
26
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый уровня 2
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х9
Вес, кг.
3.1

Описание товара Коммутатор ORIGO OS1326/A1A

Коммутатор ORIGO OS1326 рекомендован для применения на предприятиях малого среднего бизнеса, бюджетных организациях учебных заведениях, которым требуется надежное простое эксплуатации решение функциями управления, обеспечения безопасности, качества обслуживания сегментации сети.



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Теги товара: Коммутаторы 24 порта

Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OS1326/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Порты
26
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый уровня 2
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор ORIGO OS1326 рекомендован для применения на предприятиях малого среднего бизнеса, бюджетных организациях учебных заведениях, которым требуется надежное простое эксплуатации решение функциями управления, обеспечения безопасности, качества обслуживания сегментации сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов


Теги товара: Коммутаторы 24 порта
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