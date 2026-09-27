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Коммутатор Cudy GS1024E купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Cudy GS1024E

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
24
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Cudy GS1024E - фото 1
  • Коммутатор Cudy GS1024E - фото 2
  • Коммутатор Cudy GS1024E - фото 3
  • Коммутатор Cudy GS1024E - фото 4
  • Коммутатор Cudy GS1024E - фото 5
  • Коммутатор Cudy GS1024E - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740854
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
24
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х27х8
Вес, кг.
2.4

Описание товара Коммутатор Cudy GS1024E

Коммутатор Cudy с 24 портами RJ45 и 24 SFP-портами — настоящая находка для тех, кто ценит гибкость и масштабируемость сети. Модель поддерживает настройку, что позволит подстроить её под любые задачи, а настольный форм-фактор сэкономит место в офисе или серверной. Работает на уровне L2, обеспечивая надежное распределение потоков данных. Устройства и камеры легко подключаются благодаря поддержке PoE по стандартам 802.3af/at, не требуя дополнительных блоков питания — это удобно для организации удалённых рабочих мест. Базовая скорость передачи данных достигает 10/100/1000 Мбит/сек, а SFP-порты со скоростью 1 Гбит/с отлично подходят для оптических подключений на большие расстояния. Таблица MAC-адресов на 8000 записей позволяет без проблем поддерживать обширные сети. Cudy — ваш выбор для расширения возможностей корпоративной инфраструктуры.



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Отзывы о товаре Коммутатор Cudy GS1024E




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
24
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
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Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Cudy с 24 портами RJ45 и 24 SFP-портами — настоящая находка для тех, кто ценит гибкость и масштабируемость сети. Модель поддерживает настройку, что позволит подстроить её под любые задачи, а настольный форм-фактор сэкономит место в офисе или серверной. Работает на уровне L2, обеспечивая надежное распределение потоков данных. Устройства и камеры легко подключаются благодаря поддержке PoE по стандартам 802.3af/at, не требуя дополнительных блоков питания — это удобно для организации удалённых рабочих мест. Базовая скорость передачи данных достигает 10/100/1000 Мбит/сек, а SFP-порты со скоростью 1 Гбит/с отлично подходят для оптических подключений на большие расстояния. Таблица MAC-адресов на 8000 записей позволяет без проблем поддерживать обширные сети. Cudy — ваш выбор для расширения возможностей корпоративной инфраструктуры.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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