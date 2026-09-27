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Коммутатор Cudy IG1008P купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Cudy IG1008P

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Коммутатор Cudy IG1008P
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740881
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х7
Вес, г.
500

Описание товара Коммутатор Cudy IG1008P

Коммутатор Cudy станет надёжной опорой для малых офисов и домашних сетей. Компактный настольный форм-фактор позволяет разместить устройство там, где это действительно удобно — на столе или полке. Неуправляемый тип исключает сложные настройки, что идеально для быстрой организации рабочих мест без лишних хлопот. Поддержка PoE 802.3af и 802.3at даёт возможность запитывать совместимые устройства прямо по кабелю — никаких лишних адаптеров, только «чистое» подключение. Восемь портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 100 Мбит/сек достаточно для объединения множества устройств и создания стабильной сети. Просторная таблица MAC-адресов на 4000 записей обеспечит надёжную работу даже при высокой нагрузке, исключая перебои в соединениях. С коммутатором Cudy легко масштабировать инфраструктуру и подключать устройства именно там, где это требуется, без перегрузок и сложных схем.



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Отзывы о товаре Коммутатор Cudy IG1008P




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Cudy станет надёжной опорой для малых офисов и домашних сетей. Компактный настольный форм-фактор позволяет разместить устройство там, где это действительно удобно — на столе или полке. Неуправляемый тип исключает сложные настройки, что идеально для быстрой организации рабочих мест без лишних хлопот. Поддержка PoE 802.3af и 802.3at даёт возможность запитывать совместимые устройства прямо по кабелю — никаких лишних адаптеров, только «чистое» подключение. Восемь портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 100 Мбит/сек достаточно для объединения множества устройств и создания стабильной сети. Просторная таблица MAC-адресов на 4000 записей обеспечит надёжную работу даже при высокой нагрузке, исключая перебои в соединениях. С коммутатором Cudy легко масштабировать инфраструктуру и подключать устройства именно там, где это требуется, без перегрузок и сложных схем.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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