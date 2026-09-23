Коммутатор D-Link DGS-1010P/B1A
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1010P/B1A
Коммутатор D-Link — это удобное настольное решение для небольших и средних офисов. Благодаря 8 портам RJ45 с поддержкой скорости до 1000 Мбит/сек каждое рабочее место получит быстрый доступ к сети без задержек. Оборудование уровня L2 обеспечивает надёжную коммутацию данных внутри локальной сети. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет питать совместимые устройства прямо через кабель, делая размещение IP-камер или точек доступа ещё проще. Вместительная таблица на 4000 MAC-адресов гарантирует стабильную работу даже при большом количестве подключённых устройств. Прочный и увесистый корпус (1,8 кг) добавляет устойчивости на рабочем столе — коммутатор не скользит и не опрокидывается.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 960 руб.2240 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10/ME/A2A
-
В наличииЦена 9 250 руб.2313 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный
-
В наличииЦена 9 250 руб.2313 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1024D
-
В наличииЦена 9 420 руб.2355 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEG2226F
-
В наличииЦена 9 580 руб. 14 000 руб.2395 руб. в СплитКоммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F
-
В наличииЦена 9 650 руб.2413 руб. в СплитКоммутатор TENDA TEM2007X
-
В наличииЦена 9 910 руб.2478 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEM2010F
-
В наличииЦена 10 320 руб.2580 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5010G-8TM
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитКоммутатор TENDA TEM2010X
-
В наличииЦена 10 860 руб.2715 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEF1118P-16-150W
-
В наличииЦена 10 906 руб.2727 руб. в СплитКоммутатор Hikvision DS-3E0510P-E
-
В наличииЦена 11 230 руб.2808 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DGS-1100-24V2/A2A)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1010P/B1A