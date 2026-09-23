Коммутатор IP-COM G2224D
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Характеристики
Описание товара Коммутатор IP-COM G2224D
Коммутатор Tenda — мощное решение для масштабных сетей. Настольный форм-фактор экономит место и органично впишется в любой офис. Неуправляемая модель не требует сложной настройки — просто подключайте и пользуйтесь. 24 порта RJ45 обеспечат стабильную работу множества устройств, а уровень L2 открывает больше возможностей для сегментации и безопасности сети. Скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек гарантирует быстрое подключение и высокий комфорт даже при существенной нагрузке. Запас прочности с таблицей MAC-адресов на 8000 записей делает этот коммутатор отличным выбором для растущих компаний и активных рабочих пространств.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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