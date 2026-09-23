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Коммутатор TP-Link TL-SL1311MP купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link TL-SL1311MP

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-Link TL-SL1311MP - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SL1311MP - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SL1311MP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 670 руб. 
Начислим 139 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505014
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link TL-SL1311MP
8 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х7
Вес, кг.
1.57

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SL1311MP

8 портов RJ45 10/100 Мбит/с, 2 гигабитных порта RJ45, 1 гигабитный SFP-порт. 8 портов PoE+ с передачей питания и данных по одному кабелю. Работает с питаемыми устройствами стандарта IEEE 802.3af/at. Бюджет PoE составляет до 30 Вт на порт. Режим изоляции позволяет разделить клиентский трафик одним нажатием для повышения безопасности и производительности. PoE Auto Recovery гарантирует стабильную работу PoE-устройств, автоматически перезагружая питаемые устройства, которые перестали отвечать. Отсутствие вентиляторов позволяет сократить энергопотребление и обеспечить бесшумную работу. Простая настройка сети благодаря поддержке Plug and Play.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SL1311MP




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
8 портов RJ45 10/100 Мбит/с, 2 гигабитных порта RJ45, 1 гигабитный SFP-порт. 8 портов PoE+ с передачей питания и данных по одному кабелю. Работает с питаемыми устройствами стандарта IEEE 802.3af/at. Бюджет PoE составляет до 30 Вт на порт. Режим изоляции позволяет разделить клиентский трафик одним нажатием для повышения безопасности и производительности. PoE Auto Recovery гарантирует стабильную работу PoE-устройств, автоматически перезагружая питаемые устройства, которые перестали отвечать. Отсутствие вентиляторов позволяет сократить энергопотребление и обеспечить бесшумную работу. Простая настройка сети благодаря поддержке Plug and Play.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
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Коммутатор TP-Link TL-SL1311MP - по цене 8670 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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