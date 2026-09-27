Коммутатор TP-Link TL-SG1016DE
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1016DE
16-портовый гигабитный Easy Smart коммутатор TL-SG1016DE представляет собой идеальное решение, если вам нужен управляемый коммутатор. Устройство предназначено для использования в сетях малых и средних предприятий, которым необходимо простое управление своей компьютерной сетью. Системные администраторы смогут эффективно отслеживать трафик сети с помощью функций зеркалирования портов, предотвращения петель и диагностики кабеля. Для оптимизации трафика рабочей сети TL-SG1016DE обеспечивает возможность приоритезации трафика одновременно на основе тэга и порта, чтобы сохранять надежную и бесперебойную передачу приоритетных данных. Кроме того, VLAN на основе порта, тэга и MTU способствуют улучшению сетевой безопасности и отвечают большему количеству требований к сегментации сети. Благодаря своей инновационной энергосберегающей технологии TL-SG1016DE может снижать энергопотребление на 18%, что делает его экологичным и экономичным решением.
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