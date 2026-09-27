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Коммутатор TP-Link TL-SG1016DE купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link TL-SG1016DE

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Коммутатор TP-Link TL-SG1016DE - фото 1
Коммутатор TP-Link TL-SG1016DE - фото 2
Коммутатор TP-Link TL-SG1016DE - фото 3
Коммутатор TP-Link TL-SG1016DE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1016DE - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1016DE - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1016DE - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1016DE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359367
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Порты
16
Габаритные размеры, мм
294х180х44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х8
Вес, кг.
1.93

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1016DE

16-портовый гигабитный Easy Smart коммутатор TL-SG1016DE представляет собой идеальное решение, если вам нужен управляемый коммутатор. Устройство предназначено для использования в сетях малых и средних предприятий, которым необходимо простое управление своей компьютерной сетью. Системные администраторы смогут эффективно отслеживать трафик сети с помощью функций зеркалирования портов, предотвращения петель и диагностики кабеля. Для оптимизации трафика рабочей сети TL-SG1016DE обеспечивает возможность приоритезации трафика одновременно на основе тэга и порта, чтобы сохранять надежную и бесперебойную передачу приоритетных данных. Кроме того, VLAN на основе порта, тэга и MTU способствуют улучшению сетевой безопасности и отвечают большему количеству требований к сегментации сети. Благодаря своей инновационной энергосберегающей технологии TL-SG1016DE может снижать энергопотребление на 18%, что делает его экологичным и экономичным решением.

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG1016DE




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Порты
16
Габаритные размеры, мм
294х180х44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Описание
16-портовый гигабитный Easy Smart коммутатор TL-SG1016DE представляет собой идеальное решение, если вам нужен управляемый коммутатор. Устройство предназначено для использования в сетях малых и средних предприятий, которым необходимо простое управление своей компьютерной сетью. Системные администраторы смогут эффективно отслеживать трафик сети с помощью функций зеркалирования портов, предотвращения петель и диагностики кабеля. Для оптимизации трафика рабочей сети TL-SG1016DE обеспечивает возможность приоритезации трафика одновременно на основе тэга и порта, чтобы сохранять надежную и бесперебойную передачу приоритетных данных. Кроме того, VLAN на основе порта, тэга и MTU способствуют улучшению сетевой безопасности и отвечают большему количеству требований к сегментации сети. Благодаря своей инновационной энергосберегающей технологии TL-SG1016DE может снижать энергопотребление на 18%, что делает его экологичным и экономичным решением.
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Отзывы


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