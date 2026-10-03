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Коммутатор D-Link DGS-1100-10/ME/A2A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1100-10/ME/A2A

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Коммутатор D-Link DGS-1100-10/ME/A2A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 450 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 286249
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1100-10/ME/A2A
8 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х11
Вес, кг.
1.17

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1100-10/ME/A2A

Настраиваемый коммутатор DGS-1100-10/ME оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами и предназначен для развертывания сетей Metro Ethernet. DGS-1100-10/ME выполнен в прочном и надежном корпусе и поддерживает функции Multicast для IPTV-приложений. Ethernet-порты оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ. Наличие оптического порта SFP предоставляет возможность построения сетей FTTx.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1100-10/ME/A2A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый коммутатор DGS-1100-10/ME оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами и предназначен для развертывания сетей Metro Ethernet. DGS-1100-10/ME выполнен в прочном и надежном корпусе и поддерживает функции Multicast для IPTV-приложений. Ethernet-порты оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ. Наличие оптического порта SFP предоставляет возможность построения сетей FTTx.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1100-10/ME/A2A - стоимость товара 8450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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