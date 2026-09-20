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Коммутатор Zyxel GS1900-8HP-EU0103F купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Zyxel GS1900-8HP-EU0103F

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Коммутатор Zyxel GS1900-8HP-EU0103F - фото 1
Коммутатор Zyxel GS1900-8HP-EU0103F - фото 2
Коммутатор Zyxel GS1900-8HP-EU0103F - фото 3
Коммутатор Zyxel GS1900-8HP-EU0103F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
  • Коммутатор Zyxel GS1900-8HP-EU0103F - фото 1
  • Коммутатор Zyxel GS1900-8HP-EU0103F - фото 2
  • Коммутатор Zyxel GS1900-8HP-EU0103F - фото 3
  • Коммутатор Zyxel GS1900-8HP-EU0103F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
16 150 руб.  23 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579238
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутаторы
Размеры в упаковке, см
30х22х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Коммутатор Zyxel GS1900-8HP-EU0103F

Коммутатор Zyxel GS1900-8HP поможет настроить корпоративную локальную сеть или расширить текущую систему на 8 устройств. Все 8 портов гарантируют стабильную передачу данных со скоростью 100-1000 Мбит/сек. Благодаря поддержке PoE через данный прибор вы сможете запитать IP-камеры, телефоны и прочее сетевое оборудование. Это упростит монтаж и избавит от лишних проводов. Компактный прибор Zyxel GS1900-8HP можно поставить на стол или закрепить на стене. Коммутатор дополнен набором защиты порта, от шторма и DoS, фильтрацией пакетов по MAC. Через Web-интерфейс и технологии ZON, SNMP вы можете управлять настройками, использовать функции ограничения скорости, управления потоком и зеркалирования.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel GS1900-8HP-EU0103F




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутаторы
Описание
Коммутатор Zyxel GS1900-8HP поможет настроить корпоративную локальную сеть или расширить текущую систему на 8 устройств. Все 8 портов гарантируют стабильную передачу данных со скоростью 100-1000 Мбит/сек. Благодаря поддержке PoE через данный прибор вы сможете запитать IP-камеры, телефоны и прочее сетевое оборудование. Это упростит монтаж и избавит от лишних проводов. Компактный прибор Zyxel GS1900-8HP можно поставить на стол или закрепить на стене. Коммутатор дополнен набором защиты порта, от шторма и DoS, фильтрацией пакетов по MAC. Через Web-интерфейс и технологии ZON, SNMP вы можете управлять настройками, использовать функции ограничения скорости, управления потоком и зеркалирования.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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