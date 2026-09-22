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Коммутатор ORIGO OS2228/A1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор ORIGO OS2228/A1A

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Коммутатор ORIGO OS2228/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
26
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729785
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор OS2228, кабель питания, комплект для установки в 19-дюймовую стойку, краткое руководство по установке.
Количество портов RJ45
26
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х7
Вес, кг.
2.6

Описание товара Коммутатор ORIGO OS2228/A1A

Коммутаторы ORIGO представляют собой надежное решение для построения высокоэффективных сетей. Эта модель неуправляемого коммутатора оснащена 26 портами RJ45, обеспечивая удобное подключение множества устройств с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с. Кроме того, коммутатор оборудован 2 портами SFP, поддерживающими скорость до 1 Гбит/с, что позволяет эффективно интегрировать его в существующую оптоволоконную инфраструктуру. Стабильная работа и высокая производительность устройства дополняются емкостью таблицы MAC адресов на 8000 записей, что обеспечивает надежный и быстрый доступ ко всем подключенным устройствам в сети. Отсутствие поддержки PoE делает это решение оптимальным для систем, где первоочередное значение имеет простота и надежность подключения, а не подача питания через сеть Ethernet. Коммутаторы ORIGO идеально подходят для использования в офисах, небольших предприятиях и домашних сетях, где требуется высокая скорость передачи данных, простота установки и эксплуатации. Благодаря своим характеристикам, данное оборудование обеспечивает стабильную и качественную работу сети без лишних затрат на сложные конфигурации и поддержку.



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Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OS2228/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор OS2228, кабель питания, комплект для установки в 19-дюймовую стойку, краткое руководство по установке.
Количество портов RJ45
26
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы ORIGO представляют собой надежное решение для построения высокоэффективных сетей. Эта модель неуправляемого коммутатора оснащена 26 портами RJ45, обеспечивая удобное подключение множества устройств с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с. Кроме того, коммутатор оборудован 2 портами SFP, поддерживающими скорость до 1 Гбит/с, что позволяет эффективно интегрировать его в существующую оптоволоконную инфраструктуру. Стабильная работа и высокая производительность устройства дополняются емкостью таблицы MAC адресов на 8000 записей, что обеспечивает надежный и быстрый доступ ко всем подключенным устройствам в сети. Отсутствие поддержки PoE делает это решение оптимальным для систем, где первоочередное значение имеет простота и надежность подключения, а не подача питания через сеть Ethernet. Коммутаторы ORIGO идеально подходят для использования в офисах, небольших предприятиях и домашних сетях, где требуется высокая скорость передачи данных, простота установки и эксплуатации. Благодаря своим характеристикам, данное оборудование обеспечивает стабильную и качественную работу сети без лишних затрат на сложные конфигурации и поддержку.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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