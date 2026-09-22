Коммутатор ORIGO OS2228/A1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO OS2228/A1A
Коммутаторы ORIGO представляют собой надежное решение для построения высокоэффективных сетей. Эта модель неуправляемого коммутатора оснащена 26 портами RJ45, обеспечивая удобное подключение множества устройств с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с. Кроме того, коммутатор оборудован 2 портами SFP, поддерживающими скорость до 1 Гбит/с, что позволяет эффективно интегрировать его в существующую оптоволоконную инфраструктуру. Стабильная работа и высокая производительность устройства дополняются емкостью таблицы MAC адресов на 8000 записей, что обеспечивает надежный и быстрый доступ ко всем подключенным устройствам в сети. Отсутствие поддержки PoE делает это решение оптимальным для систем, где первоочередное значение имеет простота и надежность подключения, а не подача питания через сеть Ethernet. Коммутаторы ORIGO идеально подходят для использования в офисах, небольших предприятиях и домашних сетях, где требуется высокая скорость передачи данных, простота установки и эксплуатации. Благодаря своим характеристикам, данное оборудование обеспечивает стабильную и качественную работу сети без лишних затрат на сложные конфигурации и поддержку.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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