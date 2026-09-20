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Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM купить с доставкой в Москве
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Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM

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Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM - фото 1
Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM - фото 2
Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM - фото 3
Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM - фото 4
Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM - фото 5
Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM - фото 6
Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM - фото 7
Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM - фото 1
  • Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM - фото 2
  • Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM - фото 3
  • Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM - фото 4
  • Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM - фото 5
  • Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM - фото 6
  • Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM - фото 7
  • Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554791
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х8
Вес, кг.
2.04

Описание товара Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM

Коммутатор IP-COM G1110P-8-150W представляет собой функциональное решение для офиса или небольшого предприятия. С этой моделью вы сможете повысить производительность сети и создать на ее основе различные «облачные» и локальные решения. Неуправляемый тип коммутатора отличает его простым вводом в эксплуатацию, а метод коммутации SAF, проверяя данные на предмет ошибок, защитит сеть от перегрузки и сбоев. Важной особенностью модели также является поддержка широкого ряда протоколов, с помощью которых обеспечиваются широкие возможности для настройки коммутатора. Корпус IP-COM G1110P-8-150W надежно защищен от внешних воздействий и поддерживает установку в специализированные стойки для телекоммуникационного оборудования. Для подключения оборудования на лицевой панели предусмотрено 10 портов, из которых 8 поддерживают питание по технологии PoE с общим бюджетом 130 Вт, а 1 разъем относится к SFP-типу. Кроме того, коммутатор оснащен светодиодными индикаторами, с помощью которых вы сможете отслеживать состояние сети и работу оборудования.



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Отзывы о товаре Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор IP-COM G1110P-8-150W представляет собой функциональное решение для офиса или небольшого предприятия. С этой моделью вы сможете повысить производительность сети и создать на ее основе различные «облачные» и локальные решения. Неуправляемый тип коммутатора отличает его простым вводом в эксплуатацию, а метод коммутации SAF, проверяя данные на предмет ошибок, защитит сеть от перегрузки и сбоев. Важной особенностью модели также является поддержка широкого ряда протоколов, с помощью которых обеспечиваются широкие возможности для настройки коммутатора. Корпус IP-COM G1110P-8-150W надежно защищен от внешних воздействий и поддерживает установку в специализированные стойки для телекоммуникационного оборудования. Для подключения оборудования на лицевой панели предусмотрено 10 портов, из которых 8 поддерживают питание по технологии PoE с общим бюджетом 130 Вт, а 1 разъем относится к SFP-типу. Кроме того, коммутатор оснащен светодиодными индикаторами, с помощью которых вы сможете отслеживать состояние сети и работу оборудования.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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