Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM
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Характеристики
Описание товара Коммутатор 8PORT 1000M POE G1110P-8-150W IP-COM
Коммутатор IP-COM G1110P-8-150W представляет собой функциональное решение для офиса или небольшого предприятия. С этой моделью вы сможете повысить производительность сети и создать на ее основе различные «облачные» и локальные решения. Неуправляемый тип коммутатора отличает его простым вводом в эксплуатацию, а метод коммутации SAF, проверяя данные на предмет ошибок, защитит сеть от перегрузки и сбоев. Важной особенностью модели также является поддержка широкого ряда протоколов, с помощью которых обеспечиваются широкие возможности для настройки коммутатора. Корпус IP-COM G1110P-8-150W надежно защищен от внешних воздействий и поддерживает установку в специализированные стойки для телекоммуникационного оборудования. Для подключения оборудования на лицевой панели предусмотрено 10 портов, из которых 8 поддерживают питание по технологии PoE с общим бюджетом 130 Вт, а 1 разъем относится к SFP-типу. Кроме того, коммутатор оснащен светодиодными индикаторами, с помощью которых вы сможете отслеживать состояние сети и работу оборудования.
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