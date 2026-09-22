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Коммутатор Zyxel GS1200-8HPv3 (GS1200-8HPV3-EU0101F) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Zyxel GS1200-8HPv3 (GS1200-8HPV3-EU0101F)

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Коммутатор Zyxel GS1200-8HPv3 (GS1200-8HPV3-EU0101F) - фото 1
Коммутатор Zyxel GS1200-8HPv3 (GS1200-8HPV3-EU0101F) - фото 2
Коммутатор Zyxel GS1200-8HPv3 (GS1200-8HPV3-EU0101F) - фото 3
Коммутатор Zyxel GS1200-8HPv3 (GS1200-8HPV3-EU0101F) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3at
  • Коммутатор Zyxel GS1200-8HPv3 (GS1200-8HPV3-EU0101F) - фото 1
  • Коммутатор Zyxel GS1200-8HPv3 (GS1200-8HPV3-EU0101F) - фото 2
  • Коммутатор Zyxel GS1200-8HPv3 (GS1200-8HPV3-EU0101F) - фото 3
  • Коммутатор Zyxel GS1200-8HPv3 (GS1200-8HPV3-EU0101F) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729820
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания, силовой кабель, резиновые накладки, документация.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х8
Вес, г.
890

Описание товара Коммутатор Zyxel GS1200-8HPv3 (GS1200-8HPV3-EU0101F)

Коммутаторы Zyxel обеспечивают надежное и эффективное решение для управления сетевым трафиком в различных средах. Данный коммутатор отличается компактным настольным форм-фактором, который идеально подходит для офисов и малых предприятий, где пространство ограничено. Работая на уровне L2, он обеспечивает базовые функции коммутации, необходимые для организации современной сети. Управляемый тип коммутатора предоставляет интеллектуальные функции управления, позволяющие оптимизировать сетевую производительность и безопасность. Благодаря поддержке PoE стандартов 802.3af, 802.3at и 802.3bt, он способен питать подключенные устройства, такие как IP-телефоны, камеры наблюдения и точки доступа, что упрощает установку и снижает затраты на электроэнергию. Этот коммутатор оснащен 8 портами RJ45, обеспечивая достаточную гибкость для подключения различных сетевых устройств. С размером таблицы MAC адресов в 4000 записей, он способен справляться с нагрузкой в сетях небольшого и среднего масштаба. Легкий вес в 0,34 кг делает его удобным для установки и перемещения, а бренд Zyxel гарантирует высокое качество и надежность. Коммутатор Zyxel станет отличным выбором для тех, кто ищет функциональность, удобство управления и качество в одном устройстве.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel GS1200-8HPv3 (GS1200-8HPV3-EU0101F)




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания, силовой кабель, резиновые накладки, документация.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы Zyxel обеспечивают надежное и эффективное решение для управления сетевым трафиком в различных средах. Данный коммутатор отличается компактным настольным форм-фактором, который идеально подходит для офисов и малых предприятий, где пространство ограничено. Работая на уровне L2, он обеспечивает базовые функции коммутации, необходимые для организации современной сети. Управляемый тип коммутатора предоставляет интеллектуальные функции управления, позволяющие оптимизировать сетевую производительность и безопасность. Благодаря поддержке PoE стандартов 802.3af, 802.3at и 802.3bt, он способен питать подключенные устройства, такие как IP-телефоны, камеры наблюдения и точки доступа, что упрощает установку и снижает затраты на электроэнергию. Этот коммутатор оснащен 8 портами RJ45, обеспечивая достаточную гибкость для подключения различных сетевых устройств. С размером таблицы MAC адресов в 4000 записей, он способен справляться с нагрузкой в сетях небольшого и среднего масштаба. Легкий вес в 0,34 кг делает его удобным для установки и перемещения, а бренд Zyxel гарантирует высокое качество и надежность. Коммутатор Zyxel станет отличным выбором для тех, кто ищет функциональность, удобство управления и качество в одном устройстве.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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