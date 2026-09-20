Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518298
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Порты
10 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
177.5 х 104 х 26
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х7
Вес, кг.
1.2
Описание товара Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM
Коммутатор IP-COM TEF1110P-8-102W - это мощный 8 портовый коммутатор, обеспечивающий мощность PoE 30 Вт на каждый из портов. Все они поддерживают стандарты IEEE 802.3at, 802.3af. Имеется 2 гигабитных порта, которые готовы к каскадному присоединению множества устройств. Коммутатор способен передавать сигнал по витой паре на 250 метров. Устройство оснащено профессиональной защитой от перенапряжения и удара молнии. Порты и блок питания могут выдержать разряд в 6 Кв, что является намного более высоким показателем, чем требуется по CE.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SL1311P
-
В наличииЦена 6 310 руб.1578 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1024C/F6/E
-
В наличииЦена 6 410 руб.1603 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1024D/J1A
-
В наличииЦена 7 610 руб.1903 руб. в СплитКоммутатор TP-LINK TL-SG1016
-
В наличииЦена 8 010 руб.2003 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1024D
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG105-M2
-
В наличииЦена 8 680 руб.2170 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SL1311MP
-
В наличииЦена 8 730 руб.2183 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG116E
-
В наличииЦена 8 820 руб.2205 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1210P
-
В наличииЦена 8 880 руб.2220 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DGS-1100-16V2/A2A)
-
В наличииЦена 8 970 руб.2243 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10/ME/A2A
Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Порты
10 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
177.5 х 104 х 26
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Коммутатор IP-COM TEF1110P-8-102W - это мощный 8 портовый коммутатор, обеспечивающий мощность PoE 30 Вт на каждый из портов. Все они поддерживают стандарты IEEE 802.3at, 802.3af. Имеется 2 гигабитных порта, которые готовы к каскадному присоединению множества устройств. Коммутатор способен передавать сигнал по витой паре на 250 метров. Устройство оснащено профессиональной защитой от перенапряжения и удара молнии. Порты и блок питания могут выдержать разряд в 6 Кв, что является намного более высоким показателем, чем требуется по CE.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM