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Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM

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Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM - фото 1
Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM - фото 2
Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM - фото 3
Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM - фото 4
Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM - фото 5
Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM - фото 6
Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM - фото 1
  • Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM - фото 2
  • Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM - фото 3
  • Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM - фото 4
  • Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM - фото 5
  • Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM - фото 6
  • Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518298
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Порты
10 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
177.5 х 104 х 26
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM

Коммутатор IP-COM TEF1110P-8-102W - это мощный 8 портовый коммутатор, обеспечивающий мощность PoE 30 Вт на каждый из портов. Все они поддерживают стандарты IEEE 802.3at, 802.3af. Имеется 2 гигабитных порта, которые готовы к каскадному присоединению множества устройств. Коммутатор способен передавать сигнал по витой паре на 250 метров. Устройство оснащено профессиональной защитой от перенапряжения и удара молнии. Порты и блок питания могут выдержать разряд в 6 Кв, что является намного более высоким показателем, чем требуется по CE.

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda 10PORT 10/100M F1110P-8-102W IP-COM




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Порты
10 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
177.5 х 104 х 26
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор IP-COM TEF1110P-8-102W - это мощный 8 портовый коммутатор, обеспечивающий мощность PoE 30 Вт на каждый из портов. Все они поддерживают стандарты IEEE 802.3at, 802.3af. Имеется 2 гигабитных порта, которые готовы к каскадному присоединению множества устройств. Коммутатор способен передавать сигнал по витой паре на 250 метров. Устройство оснащено профессиональной защитой от перенапряжения и удара молнии. Порты и блок питания могут выдержать разряд в 6 Кв, что является намного более высоким показателем, чем требуется по CE.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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