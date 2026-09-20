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Коммутатор Osnovo SW-8050/D купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Osnovo SW-8050/D

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Коммутатор Osnovo SW-8050/D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579225
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
5 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
140 x 28 x 80
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х5
Вес, кг.
1

Описание товара Коммутатор Osnovo SW-8050/D

Коммутатор Osnovo SW-8050/D

Отзывы о товаре Коммутатор Osnovo SW-8050/D




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
5 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
140 x 28 x 80
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Osnovo SW-8050/D
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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