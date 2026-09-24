Коммутатор D-Link DGS-1008P/F3A
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Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 780 руб.
В наличии
Код товара: 723330
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5 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания, крепежный комплект, 4 резиновые ножки, документация
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х8
Вес, г.
590
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1008P/F3A
Коммутатор D-Link DGS-1008P с 8 портами 10/100/1000Base-T (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)) предназначен для домашних пользователей, а также малого бизнеса, и позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания, крепежный комплект, 4 резиновые ножки, документация
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Коммутатор D-Link DGS-1008P с 8 портами 10/100/1000Base-T (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)) предназначен для домашних пользователей, а также малого бизнеса, и позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Купить Коммутатор D-Link DGS-1008P/F3A - по цене 5780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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