Коммутатор Cudy GS1024
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740835
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х8
Вес, кг.
2
Описание товара Коммутатор Cudy GS1024
Коммутатор Cudy в настольном форм-факторе обладает продуманной вместимостью: 24 порта RJ45 позволяют легко объединить в сеть большое количество устройств, будь то офис или небольшое предприятие. Неуправляемый L2-коммутатор прост в подключении — не требует дополнительных настроек и сразу готов к работе. Благодаря поддержке скоростей 10/100/1000 Мбит/сек сети работают быстро и стабильно даже при высокой нагрузке. Таблица MAC-адресов на 8000 записей гарантирует работу с многочисленными устройствами без перегрузок. Cudy — оптимальное решение для тех, кто ценит надежность и простоту.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 310 руб.1328 руб. в СплитКоммутатор TENDA TEG1024G
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1016D/J1A
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитКоммутатор Mercusys MS124GS
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SF1024D
-
В наличииЦена 5 780 руб.1445 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1008P/F3A
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-05PDV2/A1A
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитКоммутатор IP-COM G1024G
-
В наличииЦена 5 870 руб.1468 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SF1024 24x100Mb
-
В наличииЦена 6 320 руб.1580 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1024C/F6/E
-
В наличииЦена 6 420 руб.1605 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1024D/J1A
-
В наличииЦена 7 630 руб.1908 руб. в СплитКоммутатор TP-LINK TL-SG1016
-
В наличииЦена 8 620 руб.2155 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Коммутатор Cudy в настольном форм-факторе обладает продуманной вместимостью: 24 порта RJ45 позволяют легко объединить в сеть большое количество устройств, будь то офис или небольшое предприятие. Неуправляемый L2-коммутатор прост в подключении — не требует дополнительных настроек и сразу готов к работе. Благодаря поддержке скоростей 10/100/1000 Мбит/сек сети работают быстро и стабильно даже при высокой нагрузке. Таблица MAC-адресов на 8000 записей гарантирует работу с многочисленными устройствами без перегрузок. Cudy — оптимальное решение для тех, кто ценит надежность и простоту.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Коммутатор Cudy GS1024 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор Cudy GS1024