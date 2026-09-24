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Коммутатор D-Link DGS-1016D/J1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1016D/J1A

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Коммутатор D-Link DGS-1016D/J1A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1016D/J1A - фото 3
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Коммутатор D-Link DGS-1016D/J1A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link DGS-1016D/J1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1016D/J1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1016D/J1A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-1016D/J1A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DGS-1016D/J1A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723326
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DGS-1016D/J1A
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х11
Вес, кг.
1

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1016D/J1A

Настраиваемый коммутатор D-Link — компактное и продуманное решение для организации сети на вашем рабочем столе. Благодаря восьми портам RJ45 с поддержкой скоростей до 1000 Мбит/сек он справится с интенсивным трафиком даже при одновременной работе нескольких пользователей. Коммутатор уровня L2 открывает широкие возможности для управления сетью, делая его отличным выбором для малого офиса или домашних задач. Вместительная таблица на 8000 MAC-адресов позволит легко подключать большое количество устройств. Вес в 0,952 кг делает модель устойчивой, но при этом она не займет много места.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1016D/J1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый коммутатор D-Link — компактное и продуманное решение для организации сети на вашем рабочем столе. Благодаря восьми портам RJ45 с поддержкой скоростей до 1000 Мбит/сек он справится с интенсивным трафиком даже при одновременной работе нескольких пользователей. Коммутатор уровня L2 открывает широкие возможности для управления сетью, делая его отличным выбором для малого офиса или домашних задач. Вместительная таблица на 8000 MAC-адресов позволит легко подключать большое количество устройств. Вес в 0,952 кг делает модель устойчивой, но при этом она не займет много места.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор D-Link DGS-1016D/J1A - по цене 5330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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