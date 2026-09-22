Коммутатор Mercusys MS108GS-M2
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Mercusys MS108GS-M2
Коммутатор Mercusys представляет собой надежное и эффективное устройство для организации сетей в небольших офисах или домашних условиях. С весом всего 0,21 кг, этот компактный настольный коммутатор легко интегрируется в любые рабочие пространства. Благодаря 8 портам RJ45, он обеспечивает подключение различных устройств, предоставляя базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек. Это позволяет пользователям наслаждаться надежным и быстрым подключением, необходимым для обеспечения стабильной работы сети. Коммутатор выполняется в форм-факторе для настольного размещения и относится к неуправляемым устройствам, что делает его настройку простой и быстрой, даже без необходимости глубоких технических знаний. Устройство работает на уровне L2, обеспечивая эффективную коммутацию сетевых пакетов и продвинутую поддержку различных протоколов. Одной из ключевых характеристик Mercusys является размер таблицы MAC-адресов, который составляет 8000. Это гарантирует минимальную вероятность возникновения конфликтов адресов и высокую стабильность сетевого соединения. Коммутатор также поддерживает скорость портов SFP до 25 Гбит/с и 1 Гбит/с, что предоставляет гибкость и возможность расширения сети при необходимости. При этом в данном устройстве отсутствует поддержка PoE, но это компенсируется его отличной производительностью и простотой использования. Бренд Mercusys славится качественной и надежной техникой, и данный коммутатор не является исключением, предоставляя все необходимые функции для создания безопасной и эффективной сети.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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