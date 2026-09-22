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Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Mercusys MS108GS-M2

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Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 - фото 1
Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 - фото 2
Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 - фото 3
Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 - фото 4
Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 - фото 5
Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 - фото 6
Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 - фото 7
Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 - фото 8
Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
8
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 - фото 1
  • Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 - фото 2
  • Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 - фото 3
  • Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 - фото 4
  • Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 - фото 5
  • Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 - фото 6
  • Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 - фото 7
  • Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 - фото 8
  • Коммутатор Mercusys MS108GS-M2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723684
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
• Коммутатор • Адаптер питания • Краткое руководство по установке
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
8
Скорость портов SFP
25 Гбит/с, 1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Коммутатор Mercusys MS108GS-M2

Коммутатор Mercusys представляет собой надежное и эффективное устройство для организации сетей в небольших офисах или домашних условиях. С весом всего 0,21 кг, этот компактный настольный коммутатор легко интегрируется в любые рабочие пространства. Благодаря 8 портам RJ45, он обеспечивает подключение различных устройств, предоставляя базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек. Это позволяет пользователям наслаждаться надежным и быстрым подключением, необходимым для обеспечения стабильной работы сети. Коммутатор выполняется в форм-факторе для настольного размещения и относится к неуправляемым устройствам, что делает его настройку простой и быстрой, даже без необходимости глубоких технических знаний. Устройство работает на уровне L2, обеспечивая эффективную коммутацию сетевых пакетов и продвинутую поддержку различных протоколов. Одной из ключевых характеристик Mercusys является размер таблицы MAC-адресов, который составляет 8000. Это гарантирует минимальную вероятность возникновения конфликтов адресов и высокую стабильность сетевого соединения. Коммутатор также поддерживает скорость портов SFP до 25 Гбит/с и 1 Гбит/с, что предоставляет гибкость и возможность расширения сети при необходимости. При этом в данном устройстве отсутствует поддержка PoE, но это компенсируется его отличной производительностью и простотой использования. Бренд Mercusys славится качественной и надежной техникой, и данный коммутатор не является исключением, предоставляя все необходимые функции для создания безопасной и эффективной сети.



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Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS108GS-M2




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
• Коммутатор • Адаптер питания • Краткое руководство по установке
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
8
Скорость портов SFP
25 Гбит/с, 1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Mercusys представляет собой надежное и эффективное устройство для организации сетей в небольших офисах или домашних условиях. С весом всего 0,21 кг, этот компактный настольный коммутатор легко интегрируется в любые рабочие пространства. Благодаря 8 портам RJ45, он обеспечивает подключение различных устройств, предоставляя базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек. Это позволяет пользователям наслаждаться надежным и быстрым подключением, необходимым для обеспечения стабильной работы сети. Коммутатор выполняется в форм-факторе для настольного размещения и относится к неуправляемым устройствам, что делает его настройку простой и быстрой, даже без необходимости глубоких технических знаний. Устройство работает на уровне L2, обеспечивая эффективную коммутацию сетевых пакетов и продвинутую поддержку различных протоколов. Одной из ключевых характеристик Mercusys является размер таблицы MAC-адресов, который составляет 8000. Это гарантирует минимальную вероятность возникновения конфликтов адресов и высокую стабильность сетевого соединения. Коммутатор также поддерживает скорость портов SFP до 25 Гбит/с и 1 Гбит/с, что предоставляет гибкость и возможность расширения сети при необходимости. При этом в данном устройстве отсутствует поддержка PoE, но это компенсируется его отличной производительностью и простотой использования. Бренд Mercusys славится качественной и надежной техникой, и данный коммутатор не является исключением, предоставляя все необходимые функции для создания безопасной и эффективной сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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