Коммутатор TP-Link TL-SF1024M
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295079
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Порты
24 порта 10/100 Мбит/с (разъём RJ45) с поддержкой автосогласования и авто-MDI/MDIX
Габаритные размеры, мм
222х126х45
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х8
Вес, г.
790
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SF1024M
Коммутатор TL-SF1024M предназначен для пользователей класса SOHO. Все 24 порта поддерживают авто-MDI/MDIX, поэтому вам не нужно будет беспокоиться о типе кабеля – дополнительные настройки не потребуются. Благодаря инновационной технологии TL-SF1024M может экономить энергопотребление, поэтому он представляет собой экологически безопасное решение для вашей офисной сети.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Порты
24 порта 10/100 Мбит/с (разъём RJ45) с поддержкой автосогласования и авто-MDI/MDIX
Габаритные размеры, мм
222х126х45
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Коммутатор TL-SF1024M предназначен для пользователей класса SOHO. Все 24 порта поддерживают авто-MDI/MDIX, поэтому вам не нужно будет беспокоиться о типе кабеля – дополнительные настройки не потребуются. Благодаря инновационной технологии TL-SF1024M может экономить энергопотребление, поэтому он представляет собой экологически безопасное решение для вашей офисной сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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