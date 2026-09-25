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Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S купить с доставкой в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S

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Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S - фото 1
Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S - фото 2
Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S - фото 3
Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S - фото 4
Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S - фото 5
Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S - фото 1
  • Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S - фото 2
  • Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S - фото 3
  • Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S - фото 4
  • Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S - фото 5
  • Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741264
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор; блок питания; руководство по установке; гарантийный талон.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х6
Вес, г.
600

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S

Представляем вашему вниманию коммутатор SNR SNR-S1908G-2S — идеальное решение для построения высокоэффективной и надежной сетевой инфраструктуры в малых и средних офисах, филиалах компаний и на предприятиях. Это не просто свитч, а ваш стратегический партнер в обеспечении бесперебойного и безопасного сетевого взаимодействия. Устройство сочетает в себе передовые технологии, интуитивно понятное управление и исключительную надежность, что делает его одним из лучших предложений на рынке. Мощная внутренняя архитектура коммутатора с пропускной способностью 20 Гбит/с гарантирует, что все подключенные устройства будут обмениваться данными на максимальной скорости без каких-либо задержек или узких мест. Это фундамент для быстрой передачи больших файлов, стабильной работы голосовой и видеосвязи, а также беспроблемного серфинга в интернете для всего коллектива. Восемь гигабитных медных портов RJ-45 обеспечивают гибкость подключения компьютеров, принтеров, IP-камер и другого периферийного оборудования, а два дополнительных SFP слота служат для высокоскоростного оптоволоконного аплинка к магистрали сети или для соединения с другим коммутатором на большом расстоянии. Одной из ключевых особенностей модели SNR-S1908G-2S является поддержка функции изоляции портов на основе VLAN. Это позволяет администратору легко сегментировать сеть, создавая отдельные логические группы для разных отделов или задач. Вы можете изолировать гостевой трафик от корпоративного, отделить бухгалтерию от отдела разработки или создать защищенную зону для IP-видеонаблюдения, значительно повышая общий уровень безопасности сети и эффективно управляя трафиком. Устройство обладает развитым функционалом для удобства масштабирования. Поддержка работы в стеке означает, что по мере роста вашего бизнеса вы можете легко объединять несколько таких коммутаторов в единую логическую систему, что упрощает управление и повышает отказоустойчивость. Размер таблицы MAC-адресов в 1К записей оптимален для сетей данного уровня и обеспечивает быстрое и точное перенаправление трафика, минимизируя ненужные широковещательные рассылки.



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Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор; блок питания; руководство по установке; гарантийный талон.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
1000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию коммутатор SNR SNR-S1908G-2S — идеальное решение для построения высокоэффективной и надежной сетевой инфраструктуры в малых и средних офисах, филиалах компаний и на предприятиях. Это не просто свитч, а ваш стратегический партнер в обеспечении бесперебойного и безопасного сетевого взаимодействия. Устройство сочетает в себе передовые технологии, интуитивно понятное управление и исключительную надежность, что делает его одним из лучших предложений на рынке. Мощная внутренняя архитектура коммутатора с пропускной способностью 20 Гбит/с гарантирует, что все подключенные устройства будут обмениваться данными на максимальной скорости без каких-либо задержек или узких мест. Это фундамент для быстрой передачи больших файлов, стабильной работы голосовой и видеосвязи, а также беспроблемного серфинга в интернете для всего коллектива. Восемь гигабитных медных портов RJ-45 обеспечивают гибкость подключения компьютеров, принтеров, IP-камер и другого периферийного оборудования, а два дополнительных SFP слота служат для высокоскоростного оптоволоконного аплинка к магистрали сети или для соединения с другим коммутатором на большом расстоянии. Одной из ключевых особенностей модели SNR-S1908G-2S является поддержка функции изоляции портов на основе VLAN. Это позволяет администратору легко сегментировать сеть, создавая отдельные логические группы для разных отделов или задач. Вы можете изолировать гостевой трафик от корпоративного, отделить бухгалтерию от отдела разработки или создать защищенную зону для IP-видеонаблюдения, значительно повышая общий уровень безопасности сети и эффективно управляя трафиком. Устройство обладает развитым функционалом для удобства масштабирования. Поддержка работы в стеке означает, что по мере роста вашего бизнеса вы можете легко объединять несколько таких коммутаторов в единую логическую систему, что упрощает управление и повышает отказоустойчивость. Размер таблицы MAC-адресов в 1К записей оптимален для сетей данного уровня и обеспечивает быстрое и точное перенаправление трафика, минимизируя ненужные широковещательные рассылки.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Купить Коммутатор SNR SNR-S1908G-2S - по цене 4780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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