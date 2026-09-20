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Коммутатор Tenda TEG1024D купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Tenda TEG1024D

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Коммутатор Tenda TEG1024D - фото 2
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Коммутатор Tenda TEG1024D - фото 5
Коммутатор Tenda TEG1024D - фото 6
Коммутатор Tenda TEG1024D - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Tenda TEG1024D - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEG1024D - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEG1024D - фото 3
  • Коммутатор Tenda TEG1024D - фото 4
  • Коммутатор Tenda TEG1024D - фото 5
  • Коммутатор Tenda TEG1024D - фото 6
  • Коммутатор Tenda TEG1024D - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554788
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
24 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
294 x 44 x 178
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х6
Вес, кг.
1.37

Описание товара Коммутатор Tenda TEG1024D

Профессиональная интегрированная схема молниезащиты позволяет всем 24 портам обеспечивать молниезащиту IV-класса (6 кВ в общем режиме), эффективно нейтрализуя вероятность повреждения портов через молниеносную волну.

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEG1024D




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
24 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
294 x 44 x 178
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональная интегрированная схема молниезащиты позволяет всем 24 портам обеспечивать молниезащиту IV-класса (6 кВ в общем режиме), эффективно нейтрализуя вероятность повреждения портов через молниеносную волну.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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