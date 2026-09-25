КоммутаторD-Link DES-1024D/H2A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб.
В наличии
Код товара: 736772
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 040 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор DES-1024D, кабель питания, 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, комплект для монтажа, эксплуатационная документация.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х11
Вес, г.
950
Описание товара КоммутаторD-Link DES-1024D/H2A
Этот неуправляемый коммутатор D-Link легко справится с задачами малого офиса или организации рабочей группы. 24 порта RJ45 позволяют подключить множество устройств, а базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек — это стабильная работа без задержек. Форм-фактор настольный, поэтому устройство не требует отдельного монтажного пространства — его просто разместить там, где удобно. Уровень L2 обеспечивает базовую маршрутизацию сети. С внушительной таблицей на 8000 MAC-адресов, коммутатор отлично подходит для расширяющихся сетей. Не поддерживает PoE, что упрощает эксплуатацию и снижает стоимость решения. При весе всего 0,95 кг коммутатор остаётся компактным и не утяжелит ваш рабочий стол.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 940 руб. 4 460 руб.985 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SF1008P
-
В наличииЦена 4 130 руб.1033 руб. в СплитКоммутатор TENDA TEG1016G
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG108E
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S1916-1GS
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитКоммутатор Mercusys MS116GS
-
В наличииЦена 4 510 руб.1128 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1005P
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитКоммутатор NEOMAX NMS-124P-1000-SR
-
В наличииЦена 4 710 руб.1178 руб. в СплитКоммутатор Netis 8POE+2XGE P110GC
-
В наличииЦена 4 750 руб. 7 920 руб.1188 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1008P
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S1908G-2S
-
В наличииЦена 4 920 руб.1230 руб. в СплитКоммутатор MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S)
-
В наличииЦена 5 280 руб.1320 руб. в СплитКоммутатор TENDA TEG1024G
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор DES-1024D, кабель питания, 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, комплект для монтажа, эксплуатационная документация.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Этот неуправляемый коммутатор D-Link легко справится с задачами малого офиса или организации рабочей группы. 24 порта RJ45 позволяют подключить множество устройств, а базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек — это стабильная работа без задержек. Форм-фактор настольный, поэтому устройство не требует отдельного монтажного пространства — его просто разместить там, где удобно. Уровень L2 обеспечивает базовую маршрутизацию сети. С внушительной таблицей на 8000 MAC-адресов, коммутатор отлично подходит для расширяющихся сетей. Не поддерживает PoE, что упрощает эксплуатацию и снижает стоимость решения. При весе всего 0,95 кг коммутатор остаётся компактным и не утяжелит ваш рабочий стол.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Купить КоммутаторD-Link DES-1024D/H2A - по цене 4040 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре КоммутаторD-Link DES-1024D/H2A