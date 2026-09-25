Коммутатор D-Link DGS-1005P/L
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1005P/L
Коммутатор D-Link — практичное решение для организации небольшой локальной сети. Неуправляемый формат позволяет подключить оборудование без сложной настройки: достаточно использовать пять портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек. Модель работает на уровне L2 и поддерживает таблицу MAC-адресов на 2000 записей, обеспечивая уверенную обработку подключений в компактной сетевой инфраструктуре. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at расширяет возможности подключения совместимого оборудования. Настольный форм-фактор удобно разместить на рабочем месте, а вес 1,05 кг делает устройство устойчивым и практичным для стационарного использования.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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