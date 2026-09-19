Коммутатор D-Link DGS-1100-08V2/A1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 422133
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.1p, IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, IEEE 802.3x
Порты
8
Габаритные размеры, мм
82x28x145
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммуратор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х9
Вес, г.
609
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1100-08V2/A1A
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-08V2 для решения различных задач.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.1p, IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, IEEE 802.3x
Порты
8
Габаритные размеры, мм
82x28x145
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммуратор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-08V2 для решения различных задач.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор D-Link DGS-1100-08V2/A1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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