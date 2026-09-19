Коммутатор TP-Link TL-SF1006P
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SF1006P
Высокомощный коммутатор с 4 портами PoE+, Plug and Play, дальность PoE для видеонаблюдения — до 250 м. Соответствие стандарту PoE 802.3af/at означает поддержку до 30 Вт на каждый порт PoE. Общий бюджет PoE 67 Вт* для 4 портов PoE открывает широкий ряд возможностей, например, наблюдение для офисов, общежитий и малого бизнеса. TL-SF1006P полностью совместим с IP-камерами, точками доступа, IP-телефонами, компьютерами, принтерами и не только. Качество выполнения важных задач, таких как видеонаблюдение за ключевыми бизнес-объектами, гарантируется благодаря возможности назначения высокого приоритета портам 1–2 в режиме приоритета, который включается одним нажатием.
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